Těžká váha představuje zápasníky do 120 kilogramů, takže se ve vrcholné bitvě galavečera v brněnské Zoner Bobyhall utkali dva opravdoví pořízci. „Měl jsem plán nepouštět se s ním do přestřelek a výměn, ale nešlo to tak podle plánu. V závěru prvního kola jsem trochu cítil, že začíná být vyčerpaný, takže jsem ho chtěl vyšťavit a přebrat iniciativu,“ líčil devětadvacetiletý Buday.

Do klece v ostrém souboji sice vstoupil po dvou letech, ale polskému soupeři toho moc nedovolil. „Nebylo to jednoduché a nedostal jsem se extra do tempa. Byly tam nějaké chybičky, na kterých musím zapracovat, ale vítězství je doma, což je hlavní,“ oddechl si Buday.

Jeho protivník se po utkání sklonil a ocenil vítěze. „Martin Buday byl lepší a velmi mu gratuluji. Chci se omluvit českým a slovenským fanouškům, ale vrátím se silnější,“ vzkázal Minda.

Parádní podívanou opět ukázal Samuel Krištofič, jemuž ovšem zdatně vzdoroval Al Matavao z Americké Samoy. Slovenský „Pirát“ zvítězil na body. „Úplně mě zaskočil, každý útok uhýbal hlavou do stran a těžko jsem ho trefoval. Měl výborné kopy, mně vůbec nešla kolena a lokty, které jsem chtěl dávat víc, ale počítá se vítězství. Ohlédnu se za soubojem a musím odstranit nějaké chyby, ale to je zápasnický život, musíme mít otevřené oči a učit se,“ podotkl Krištofič.

ZAPOMNĚL CHRÁNIČ

Slovenský bojovník bavil diváky už při nástupu a pokračoval také na tiskové konferenci, kde vysvětloval, proč si nevzal masku. „Podcenil jsem váhu, odvodňování mi nechutnalo a až když jsem odešel z domu, jsem zjistil, že jsem si zapomněl reklamní panel a taky chránič na zuby. Dal mi ho Danko Hromek, takže hodinu před zápasem jsem ho vyvařoval, místo abych se rozcvičoval. A zapomněl jsem si pak i masku,“ usmíval se Krištofič.

Na body zvítězila také vycházející slovenská hvězda Monika Chochlíková, které nestačila Giulia Chinellová z Itálie. „Měla jsem se od začátku držet zpátky, ale chtěla jsem se do soupeřky pustit od první sekundy, protože jsem devět měsíců nezápasila. Ve druhé půlce už jsem dělala techniky, které umím, což se mi celkem dařilo,“ popsala Chochlíková.

Turnajem Oktagon 25 se organizace prozatím rozloučila s brněnskou Zoner Bobyhall, která se stala jejím útočištěm v době koronavirové pandemie. Další akce bude 24. července pod širým nebem na pražské Štvanici, kam se dostane nejméně pět tisíc diváků. „Určitě budeme vzpomínat v dobrém, protože krize nás naučila nové věci, o kterých jsme ani netušili, že je zvládneme. Celý tým Oktagonu se změnil a věřím, že k lepšímu, stejně jako my. Naučili jsme se, jak vydělávat peníze jinak, vyrostlo nám sebevědomí a uvěřili jsme ve vlastní síly,“ prohlásil promotér Ondřej Novotný.

Akce Oktagonu doteď měly měsíční frekvenci, jenže to se změní. „Nebudeme držet stejné tempo, budeme ho zvyšovat. Máme připravené to nejlepší, co se dá dělat. Rozhodně je třeba sledovat, co oznamujeme. Bude to stát zato,“ oznámil druhý z tvůrců organizace Pavol Neruda.