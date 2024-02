Kosteleckému bude v květnu devětačtyřicet let a stále dokáže konkurovat nejlepším, přesto přiznává, že už ho napadl konec kariéry. „V loňské sezoně jsme sice udělali týmové medaile, ale byl jsem na prášky z toho, že jsem nestřílel, jak bych chtěl. Do toho mě začaly trápit oči víc než jindy, od začátku letošního ročníku se s tím potýkám, takže jsem zvažoval, jestli už to nezabalím. Nestojí mi to za to, abych střílel dvacítky, nemám pak radost ze střílení, k tomu ubíjející cestování,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Utvrzoval ho v tom i výsledek na světovém poháru v Káhiře, kde na konci ledna obsadil 27. příčku. Pak ovšem odletěl do marockého Rabatu, kde minulý týden vybojoval na světovém poháru stříbro. A vrátila se i radost ze střílení. „To přemýšlení je fakt srandovní, bylo to fakt na hraně, jestli to nezabalím, ale závod v Maroku mi zase dodal trochu motivace, že to ještě má nějaký význam a zkusíme to. Nečekal jsem, že to dopadne tak dobře. Ale vše je ve hvězdách, nebudu nic tlačit na sílu,“ povídá střelec, který žije v Holasicích na Brněnsku.

Kosteleckého při střílení dlouhodobě limitují potíže s očima, které se teď prohloubily. „Strašně dlouho jsem střílel s čočkami, jenže momentálně si je nemůžu ani nasadit, takže střílím v dioptrických brýlích, po deseti letech si na ně horko těžko zvykám. V Rabatu to do sebe zapadlo, ale příště může být vše úplně špatně, nemusí být pravidlo, že střílím dobře. Pro mě je to velká změna, s čočkami jsem měl jiný komfort. Doufám, že se to ještě zvrátí a budu je moct používat,“ přeje si dvojnásobný mistr Evropy i vítěz Evropských her.

Brokový střelec David Kostelecký skončil na světovém poháru v marockém Rabatu stejně jako loni druhý.Zdroj: Facebook Petra Hrdličky

Český brokař už se smířil s tím, že se konec jeho kariéry přiblížil. „Nebudu říkat, že to bude letos, ale mám v hlavě, že to může být má poslední sezona, uvnitř jsem s tím dobře smířený, už toho bylo hodně. Chci dodržet svoje závazky, s Duklou mám smlouvu do konce října, kterou stoprocentně dotáhnu, ale můžu to dostřílet i v Česku. Nechci překážet mladým klukům, bránit jim v rozletu. Důležité je myslet na budoucnost, ne že po nás bude potopa. Za pětatřicet let jsem si střílení užil víc než dost,“ usmívá se otec tří dětí.

Dokonce si naplánoval kalendář závodů jen do února. V závěru měsíce čeká brokaře Grand Prix v Kataru, po závodě se rozhodne, kdo bude reprezentovat v dubnu opět v Dauhá na finální olympijské kvalifikaci, kde čeští střelci zabojují o druhé místo v trapu. Zatím se do Paříže probojoval jen obhájce zlata Lipták. „Od března už jsem si dopředu nic neplánoval, ale vypadá to, že bych se do Kataru na dokvalifikaci mohl dostat. Pokud se tam dostanu, mám plán do dubna, dál ne. Nestresuji se tím,“ opakuje.

Olympijskou místenku, takzvaný kvótaplac, můžou brokoví střelci získat po Kataru už jen v květnu na mistrovství Evropy v italském Lonatu. Poslední šance pro ty, co ji nezískají, bude na základě pořadí ve světovém žebříčku. Do něj se počítá také květnový světový pohár v ázerbájdžánském Baku. „V Maroku jsem získal nějaké body, je přede mnou asi šest lidí. Pokud bych teoreticky jel do Baku, získal tam dost bodů, zatímco oni ne, nebo si už zajistili kvótu, měl bych možnost postoupit přes přes žebříček. Není to marná šance,“ líčí Kostelecký.

Pořád je tak ve hře o svou sedmou olympiádu, ale jak sám tvrdí, nestresuje se tou vidinou. „O olympiádě vůbec nepřemýšlím, není to pro mě priorita, je s tím spojená i velká zodpovědnost. Samozřejmě se snažím, kdybych získal kvótu, můžeme se bavit, ale bude mi v květnu devětačtyřicet a nechci být brzda pro další rozvoj. Máme Jirku Liptáka, což je jasná jednička, zajistil si účast. To je strašně důležité pro naši disciplínu, ale měli by dostat šanci taky mladí kluci. Honza Palacký i Pavel Vaněk střílí moc dobře, líbí se mi, jak jim to jde,“ oceňuje Kostelecký.