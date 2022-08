Čeští brokoví střelci v této disciplíně drží už od roku 2017 evropskou medailovou sérii. Tu tehdy v Baku zahájil zlatý David Kostelecký a Lipták v ní pak pokračoval na každém dalším šampionátu.

V Leobersdorfu 2018 byl třetí, o rok později v Lonatu triumfoval a loni v Osijeku přidal stříbro. Předloni se plánované mistrovství Evropy ve francouzském Chateauroux kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo. Celkem má Lipták z ME šest medailí, polovinu z nich vybojoval na Kypru: před deseti lety v Larnace byl druhý, první bronz si v roce 2008 přivezl z Nikósie. "Je to naše oblíbená destinace, loni jsem tady byl druhý při finále Světového poháru za Davidem Kosteleckým," připomněl Lipták další úspěch z Larnaky.

Lipták na Kypru vyhrál dvoudenní kvalifikaci, jako jediný se v ní dopustil pouze dvou chyb. Vladimír Štěpán byl dvanáctý, olympijský vítěz z Pekingu Kostelecký obsadil jedenačtyřicáté místo.

Čtyřicetiletý brněnský rodák pak ovládl i svou semifinálovou skupinu, zatímco britský obhájce titulu Matthew Coward-Holley v té druhé neuspěl. Loni v Tokiu získal Coward-Holley za Liptákem a Kosteleckým olympijský bronz.

Ve čtyřčlenném finále Lipták trefil všech patnáct úvodních terčů a měl jistou medaili. Do souboje o zlato s Rickardem Levinem-Anderssonem ze Švédska pak vstoupil s náskokem čtyř zásahů a radovat se tak mohl začít už po jedenatřicáté přesné ráně. Bronz získal britský střelec Nathan Hales. "Je to podruhé, co se závody při nových pravidlech ukončily předčasně. Poprvé to bylo na Světovém poháru v Baku, kde jsem taky vyhrál," uvedl Lipták.

Mistrovství Evropy ve střelbě z brokových zbraní



Muži, trap: 1. Lipták (ČR) 31, 2. Levin-Andersson (Švéd.) 25, 3. Hales (Brit.), …v kvalifikaci 12. Štěpán, 41. Kostelecký, 53. Vaněk, 54. Beccari (všichni ČR).

Ženy, trap: 1. Stancová (It.) 32, 2. Hallová (Brit.) 31, 3. Rossiová (It.).