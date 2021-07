NEJSTARŠÍ.

DAVID KOSTELECKÝ. Už před pěti lety v Riu byl brokový střelec nejstarší člen české výpravy, tentokrát v Tokiu bude věkový rozdíl mezi ním a ostatními sportovci ještě markantnější.

Šestačtyřicetiletý šampion olympiády v Pekingu v roce 2008 se na akci pod pět kruhů poprvé dostal v roce 1996 v Atlantě, kdy třeba letošní olympijská debutantka Barbora Janíčková ještě nebyla na světě.

V Tokiu už půjde o jeho šestou olympiádu, v trapu si zazápolí i se střelcem Komety Brno Jiřím Liptákem. „Střílel jsem počasí, nepočasí. Chodil jsem pravidelně i v minus pěti, když bylo sluníčko, kvůli změně jsem odtrénoval víc než jindy. Bral jsem to tak, že může jít o mou poslední olympiádu a chci mít čisté svědomí, že jsem udělal všechno. Chtěl jsem si to užít, takže jsem nebrečel,“ řekl o tvrdé přípravě Kostelecký.

NEJMLADŠÍ.

BARBORA JANÍČKOVÁ. Teprve jedenadvacetiletá plavkyně se v Tokiu představí ve štafetě 4x100 metrů volným způsobem. O tom, že se podívá na globální událost do Japonska, se brněnské rodačce ještě nedávno ani nesnilo. Mistryně republiky v motýlku z červnového šampionátu si totiž loni v létě přivodila zranění ramene a do bazénu se vrátila až v prosinci. Brzy se ovšem dostala do formy. Osudovým rozhodnutím její kariéry bylo, když před dvěma lety vyměnila Brno za Olomouc, kde plave za skromný klub SK KP Olomouc. Do hanácké metropole zamířila původně především za studiem.

Jihomoravští sportovci pro olympiádu.Zdroj: Infografika: Markéta Evjáková

NEJSLEDOVANĚJŠÍ

Adam Ondra. Jeho sport bude v Tokiu pod drobnohledem, ačkoliv si v programu her odbude premiéru. Japonci totiž sportovní lezení milují. A lezec Ondra patří mezi jeho hlavní tváře. Kvůli vidině medaile osmadvacetiletý brněnský rodák odsunul do pozadí milované lezení na skály a energii vrhnul na pilování olympijské disciplíny.

Ondra se musí popasovat s náročnou kombinací. V boulderingu se mu v této sezoně daří, slabinou bude lezení na rychlost. Ani v jeho nejlepší disciplíně, lezení na obtížnost, nemá úspěch zaručený předem. Při zatím posledním podniku světového poháru na obtížnost minulý týden v rakouském Innsbrucku uklouzl a skončil osmý.

V Tokiu se Ondra může definitivně zařadit mezi globální sportovní hvězdy. Už teď má slušnou fanouškovskou základnu. Jeho profil na Facebooku sleduje přes 170 tisíc lidí. Pro srovnání. Vítězka Roland Garros a další adeptka na olympijskou medaili Barbora Krejčíková má na zmíněné sociální sítí jen necelých devatenáct tisíc fanoušků.

TAJNÝ TRUMF.

Alexander Choupenitch. Na rok se kvůli koronaviru jeho sport prakticky zastavil. Brněnský šermíř s běloruskými kořeny Alexander Choupenitch ale potil krev, aby se probojoval na olympiádu a dřina se mu vyplatila.

Na konci dubna vyhrál ve velkém stylu kvalifikační turnaj ve fleretu v Madridu a v Tokiu může patřit mezi černé koně nevyzpytatelného turnaje. „Vůbec nic konkrétního říkat nebudu, trochu se mi to vymstilo minule. Vím, s čím tam jedu a čeho jsem schopen. Pauza mi pomohla stát se lepším šermířem a silnější osobností,“ dodal Choupenitch.