Jste s výkonem v prvním velkém závodě sezony spokojená?

Na začátek sezony jde o kvalitní výkon. Ještě když přihlédnu k tomu, že jsem byla většinu zimy zraněná a musela jsem omezit běžecký trénink. To se bohužel projevilo v závěrečné fázi běhu, kdy jsem vypadla z první desítky. Nakonec jsem skončila těsně za ní, přesto jsem spokojená.

Jaké zranění vás trápilo?

Na začátku přípravy jsem měla těžký výron. Zranění se táhlo strašně dlouho a teď z něj mám zánět achilovky. Noha pořád není stoprocentní.

Stihnete vše doléčit do olympiády?

Uvidíme. Nejdůležitější je, aby se zranění nezhoršovalo. Chci dál trénovat i závodit. S takovou zátěží se nedá předpokládat velké zlepšení. Musím být opatrná, pracovat s tím, co je a doufat, že se zranění nezhorší.

Na běžeckou trať jste vyrážela v první desítce. Nebýt zimního výpadku mohla jste v Japonsku útočit na nejvyšší příčky. Souhlasíte?

Ještě na pátém kilometru běhu jsem bojovala o čtvrté místo, které jsem doteď zaznamenala jen jednou. Byla by to bomba, ale mám za sebou absenci kvůli zranění, takže jsem spokojená i s tím, jak to nakonec dopadlo.

V Jokohamě se vám daří dlouhodobě, v minulosti jste tam urvala šesté a sedmé místo. Sedí vám tamní prostředí?

Mám závod v Jokohamě moc ráda. Letos byl sice specifický, protože jsme absolvovali přípravu v bublině, ale ve výsledku to extra vliv na závod nemělo. Podmínky byly pro všechny stejné.

S přípravou v bublině jste se setkala poprvé?

Poprvé a hned v Japonsku, kde se velmi dbá na dodržování pravidel. Japonci jsou v tomhle ohledu striktní. Čas jsme trávili jen na hotelu, odkud nás autobusy převážely na trénink do uzavřených sportovišť. Jinak jsme se ven nedostali. S japonskou precizností bylo ale vše perfektně zorganizované.

Jaká byla příprava v bublině?

Velmi náročná. Vozili nás podle států rozdělených do tří skupin na sportoviště. Nejprve do bazénu a posilovny, kde jsme měli k dispozici běžecké pásy. Trénink trval hodinu a půl, ale s cestou to dalo dohromady i čtyři hodiny. Následně jsme se vrátili do hotelu a později jeli zase na jiné sportoviště, kde jsme měli připravené cyklistické trenažéry. A znovu šlo o výpravu minimálně na tři hodiny. Na odpočinek nezbývalo moc času, člověk byl celé dny na cestách.

Zní to náročněji než samotný závod…

Dá se říct, že ano. (smích)

Počítáte s tím, že podobný režim vás čeká také na olympiádě v Tokiu?

Přesně tak. Závodu v Jokohamě jsem se teď nemusela účastnit, protože si v žebříčku stojím dost vysoko a olympiádu mám v podstatě jistou. Nakonec jsem se ale právě kvůli ní rozhodla jet. Abych věděla, co mě čeká a byla pořádně připravená.

S jakými pocity jste se vrátila?

Dá se to zvládnout, ale není to něco, co by člověk vyhledával. Režim je velmi omezující, zvládnout se však dá.

V Tokiu půjde o vaši čtvrtou olympiádu, poprvé se však uskuteční v koronavirovém režimu. Očekáváte, že bude jiná než předchozí?

Stoprocentně. Myslím, že se to nedá srovnávat. Mrzí mě to vzhledem k mladším sportovcům, pro které půjde o první účast pod pěti kruhy. Neužijí si tu pravou atmosféru. Pravděpodobně se zruší zahajovací i závěrečný ceremoniál. Navíc se pořád neví, jestli přijdeme o všechny fanoušky, nebo účast povolí aspoň těm domácím. Bude to úplně o něčem jiném.

Převažuje u vás tedy nejistota, nebo těšení?

Těším se. Pokud má pořadatelství někdo zvládnout, jsou to právě precizní Japonci. Kdyby koronavirus přišel před olympiádou v Riu de Janeiro, mám větší obavy. Nevím, jak by se s celou situací vypořádali Brazilci s jejich náturou. (úsměv)

Vaše olympijské maximum je patnácté místo z roku 2012. Máte už cíl pro nadcházející olympiádu?

Samozřejmě bych maximum ráda vylepšila, ale olympijský závod je velmi specifický. V létě budou navíc panovat vysoké teploty, před kterými nás varovali už minulý rok. Člověk nebude mít moc času na aklimatizaci, což může závod taky hodně ovlivnit. Uvidíme, jak to dopadne. Roli sehraje spousta faktorů.

V září pak oslavíte 38. narozeniny. Půjde o vaši poslední olympiádu?

S největší pravděpodobností ano.

Jaký program vás teď čeká?

O víkendu jedu závod Světového poháru na Sardinii. Následně mě čeká další díl seriálu mistrovství světa v Leedsu a pak zařadím větší tréninkový blok směrem k Tokiu. Poslední závod před olympiádou bude pravděpodobně Světová série v Hamburku.