Z legendárního okruhu v Le Mans odjížděl s životním výsledkem v zádech. Ještě než brněnský motocyklista Ondřej Ježek dorazil domů, už věděl, že jeho radost ze čtvrtého místa ve čtyřiadvacetihodinovém závodě světového šampionátu vytrvalostních motocyklů byla planá.

Stáj Bolliger Switzerland byla totiž ze závodu dodatečně diskvalifikovali kvůli využití nadlimitní nádrže. „Šlo o velký šok, ale naštěstí mě to nezlomilo. Možná to bylo tím, že jsem pociťoval velkou únavu. Je to obrovská škoda pro tým, který měl rozjetou sezonu neskutečně,“ pravil Ježek.

Dvaatřicetiletý závodník při úvodním odloženém podniku sezony ve švýcarské stáji hostoval a společně s parťáky Janem Bühnem a Jesperem Pellijeffem předvedli o víkendu senzační skok z devatenácté pozice až na čtvrtou příčku. „Nebylo to ale tím, že jsme měli o trochu větší nádrž. Byla objemnější o nějakých 0,3 nebo 0,4 litru, což nic neřešilo. Podle mě by rozdíl udělala nádrž větší až o litr. Motorka nám navíc na jedno natankování nevydržela víc než ostatním, protože spotřeba záleží i na dalších faktorech, ne jen na velikosti nádrže,“ shrnul bývalý superbikový pilot.

Podle něj byl vzestup švýcarské stáje ve Francii o to podivuhodnější, že ji před závodem provázely technické problémy. „I proto se muselo dost věcí upravovat na poslední chvíli a vznikla tam chyba. Technické kontroly se uskutečnily ve středu a ve čtvrtek se ještě měnila nádrž, takže tu chybu nikdo neodhalil před závodem. Určitě se to nedá brát jako podvod a důvod zlepšení. Jsem pyšný na celý tým, jak jsme dokázali celý víkend absolvovat, když jsme ve čtvrtek prakticky ještě nevěděli co s motorkou,“ uvedl Ježek.

Společně se dvěma parťáky absolvovali na okruhu v Le Mans 3400 kilometrů. Místy se museli vypořádat s tropickými teplotami. „Byl to trochu problém, protože na jaře byla zima a organismus se s takovými teplotami nesetkal. Nejenom já jsem si uhnal úžeh a pak v noci musel chodit často na záchod,“ smál se Ježek.

I pro dalšího brněnského pilota v šampionátu skončil úvodní podnik v Le Mans zklamáním. Úřadující vicemistr světa Karel Hanika s favorizovaným týmem Yart Yamaha bojoval ve Francii o prvenství, ale před polovinou závodu musel odstoupit kvůli technickým problémům. „Jsem smutný z toho, jak nám nepřálo štěstí. Jsem ale hrdý na své týmové kolegy i tým. Snad při nás bude stát štěstí v příštím závodě,“ prohlásil Hanika.

Čtyřdílní šampionát endurance pokračuje v půli července dvanáctihodinovkou v portugalském Estorilu. Ježek zatím nemá jasno, zda si na známém okruhu zazávodí. „Pořád nevím, jestli pojedu, teď jsem jenom zaskakoval za dva absentující piloty. Uvidíme, jestli a s kým se domluvím,“ doplnil Ježek.