Letní bitva o ME v Brně. Volejbalistky v kvalifikaci povede brněnský trenér

Vrcholná volejbalová akce míří do Brna. Od pátku do neděle se v brněnské hale ve Vodově ulici odehraje kvalifikační skupina volejbalistek o evropský šampionát do dvaadvaceti let, který se uskuteční příští rok v Itálii. Pod vedením kouče brněnského Volejbalu Ondřeje Marka se představí i české reprezentantky, které vyzvou v pátek Kosovo, v sobotu Rakousko a v neděli favorizované Turecko. Všechny duely začínají v sedm hodin večer. Vzájemné zápasy ostatních českých soupeřek odstartují v brněnské hale pokaždé ve čtyři hodiny odpoledne.

Trenér Volejbalu Brno Ondřej Marek povede českou reprezentaci do dvaadvaceti let v kvalifikační skupině o postup na evropský šampionát. | Foto: Deník/Petr Zbranek