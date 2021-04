„Nakonec je to úspěch. Měl jsem super poslední den, nejlepší ze všech. To je velké pozitivum. Kromě jednoho Novozélanďana tu byli všichni největší favorité. Celá špička, se kterou se počítá na medaili z olympiády,“ přiblížil brněnský rodák závod, v němž nakonec vavříny bral Maďar Zsombor Berecz.

Šestadvacetiletý český jachtař si musel na tíhu šampionátu opět zvyknout. Nejlépe si vedl v posledních dvou rozjížďkách z deseti, kdy skončil druhý a třetí. „Nejdřív jsem cítil, že už pro mě závod není stereotyp. Naposledy jsem jel někdy loni v létě. Normálně máte rytmus, jenže teď jsem si připadal, jako bych závodil poprvé v životě. Nebylo to automatické, musel jsem se na vše soustředit, abych neudělal chybu. Je to stres, ale rychle jsem se do toho zase dostal. Je dobře, že jsem tu byl s ohledem na kvalifikaci,“ prohlásil brněnský rodák.

Na květnovém mistrovství světa totiž zaútočí na poslední volné místo pro Olympijské hry v Tokiu v jeho lodní třídě Finn. Rád by tak napodobil svého staršího bratra Viktora, který v kategorii Laser soutěžil pod pěti kruhy v Riu i Londýně. „Všechno k tomu směřujeme. Olympiáda je cíl. Málem nám to společně vyšlo do Brazílie, avšak já se nakonec o jedno místo nekvalifikoval, tak třeba to vyjde teď. Závodíme na jiných lodích, jelikož jsme každý jiný somatotyp. Navíc jsme si nechtěli konkurovat,“ dodal nejmladší z jachtařské rodiny Teplých.

K účasti na hrách jej tlačí i nový kouč Ed Wright, jenž se sám stal mistrem světa před jedenácti lety. „Měl jsem štěstí, že se mi s ním podařilo domluvit, když se ta možnost naskytla. Je to jeden z nejlepších, představuje obrovský přínos. Dal mi hrozně moc informací. Anglická škola v jachtingu je ta nejvyšší úroveň. Navíc se i psychicky cítíte líp, když přijedete do klubu a víte, že za vámi stojí mistr světa,“ ocenil.

Nejen pevninu ale i oceány loni zmrazila nákaza koronaviru. Může se tak stát, že po měsících sucha v kvalifikaci překvapí nečekaný závodník. „Úroveň jednotlivých jachtařů se během té doby určitě změnila. Teď třeba třetí skončil Švýcar Nils Theuninck. Také není kvalifikovaný, dřív nebyl špatný, ale jako favorita jej nikdo neviděl,“ podotkl světový šampion do třiadvaceti let.

Teplý sám covid prodělal v zimě a opatření mu ztížila i loňský rok. „Měl jsem delší problémy s únavou, ale teď už je dobré. Loni v březnu, když to vypuklo, jsem byl zrovna na Mallorce a najednou musel ze dne na den odletět a všechno tam nechat. Vrátil jsem se až za tři měsíce. Doteď je to těžší s třeba s letenkami, musíte mít testy, potvrzení a tak. Ale myslím, že u profesionálních sportů to jakž takž jde. My žádné větší problémy neměli. Komplikovanější je to třeba s posilovnami, které jsou zavřené, ale člověk se na to musí adaptovat,“ doplnil.

JAROSLAV GALBA