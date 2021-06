Velké vlny a žádný vítr. Špatné podmínky Teplému olympijskou kvalifikaci neulehčovaly, a tak musel volit o něco riskantnější taktiku, než měl původně v plánu. „Věděli jsme, že kvalifikační pozice je hodně vepředu, defenzivní strategie proto nepřicházela v úvahu. Risk se nakonec bohužel nevyplatil, ale konečné devatenácté místo není nic hrozného, spíš takový průměr,“ líčí šestadvacetiletý Teplý. Do Tokia se nakonec po těsném boji kvalifikoval Španěl Joan Cardona, který oslavil i titul vicemistra světa.

O olympijskou účast ve třídě Finn bojoval Teplý už před pěti lety, kdy mu vstupenka do Ria těsně unikla. Olympiáda v Tokiu bude ale pro jeho lodní třídu pravděpodobně tou poslední, a tak Teplý přemýšlí o přestupu do třídy Laser. „Končit určitě nehodlám. Vrchol je v jachtingu kolem 30 let, pořád se mám kam pohnout. Laser je jediná možnost, pak už jsou tu jen dvouposádky, které jsem ale nikdy nejezdil,“ popisuje Ondřej, který by tak o další olympijskou kvalifikaci mohl soupeřit s bratrem Viktorem.

Ten má ve třídě Laser ty nejcennější zkušenosti, pod olympijskými kruhy závodil už dvakrát. O svoji třetí olympijskou účast však přišel minulý měsíc, když mu před kvalifikačním závodem v Portugalsku vyšel pozitivní test na Covid. „Mám teď trošku hluché období, jelikož nám evropský i světový šampionát přesunuli až na podzim. Nechávám si proto čas na rozmyšlení, co dál. Následující olympijský cyklus je kratší a olympiáda je už vlastně za tři roky. Ještě uvidím, jak se rozhodnu,“ říká třicetiletý Viktor.

Přechod do třídy Laser by pro Ondřeje znamenal především přechod na lehčí loď. Na loď, která je zhruba o pětačtyřicet kilo lehčí než ta, na kterou byl doposud zvyklý. A tomu by musel přizpůsobit i svoji váhu. „Na Finnu, kde jezdil Ondra doteď, je potřeba být těžký, takže by musel trošku hubnout. Nešlo by ale o nic dramatického, ukazuje se totiž, že být těžší a větší může být i výhoda, protože se často jezdí v silném větru,“ doplňuje Viktor, který má se třídou Laser jedenáctileté zkušenosti.

Pokud spolu budou bratři Teplí závodit v jedné lodní třídě, na olympiádu v Paříži se bude moct kvalifikovat jen jeden z nich. „Určitě to ale neznamená, že si budeme házet klacky pod nohy. Naopak si myslím, že rivalita nám oběma prospěje,“ dodává starší z bratrů.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ