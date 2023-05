/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Přes dva tisíce fanoušků opavské basketbalisty k třetímu vítězství nedotlačilo. Slezané proti Brnu od prvních vteřin tahali za kratší konec provazu. Brněnský tým si rychle vytvořil dvouciferný náskok. Slezané se dokázali nadechnout. Nicméně druhý poločas ovládl favorit a ve slezské metropoli vyhrál 107:73. Čtvrtý duel je na programu v pátek do šesti hodin večer.

BK Opava - Basket Beno | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavští šli do zápasu bez Radovana Kouřila. „Není zdravotně v pořádku. Uvidíme, co v pátek,“ řekl opavský kouč Petr Czudek. Domácí výběr nezačal dobře. Rychle nabral patnáctibodové manko. Ve druhé čtvrtině domácí zabrali, Slavík dokonce vyrovnal. Jenomže jak se nakonec ukázalo, byl to jediný světlý moment. Opavě nešly trojky a doskok. Brno nakonec s přehledem vyhrálo.

„Začátek zápasu jasně ukázal, že Brno je plně koncentrované. Nepřijel k nám tým, který je nervózní. Má zkušené hráče. Hlavně trojice Chatman, Pointer a Culpepper byli dnes odskočení výrazně od ostatních hráčů,“ rozebíral čtvrteční porážku opavský stratég. „Z první jámy jsme se dostali, ale bylo vidět, že nám to tam nepadá. Balony se odrážejí k soupeři. To, co jsme hráli v Brně, jsme nehráli. Asi jsme se v žlutém pekle uvařili,“ pokračoval Petr Czudek. „Kuba Šiřina se snažil, bohužel nikdo další se k němu nepřidal. Musíme se vrátit k tomu, co jsme hráli v Brně, kde jsme byli nebezpeční. Nevím proč jsme ztratili sebevědomí. Dostali jsme facku, Brno nás smetlo. Zítra je nový den, věřím, že to bude jiné,“ zakončil kouč BK Opava.

BK Opava - Basket Brno 73:107 (19:31, 41:52, 63:77)

Body: Šiřina 26, Farský 12, Slavík 11, Gniadek 6, Mokráň 6, Švandrlík 5, Jurečka 5, Carl 2 - Culpepper Sr. 23, Chatman 16, Pointer 15, Puršl 13, Půlpán 12, Šmits 9, Krakovič 6, Bálint 4, Kámík 4, Dáňa 3, Nečas 2. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Vošahlík. TH: 31/37:18/23. Trojky: 6/36:11/26. Doskoky: 32:45. Fauly: 25:22. Diváci: 2450. Stav série: 2:1.