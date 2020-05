Jste teď jiný střelec než třeba v pětadvaceti letech?

Jako mladý jsem byl zbytečně moc rychlý, tím jsem si do určité míry škodil. Srovnalo se to, nemusím se hlídat, abych nebyl zbytečně rychlý, ale přemýšlím, abych střílel svižně. V tom nejvíc cítím vyzrálost, jinak se toho moc v mé hlavě po sportovní stránce nezměnilo. (úsměv)

Zatímco v osobním životě jste prošel velkou změnou, máte tři syny…

Rodina změní úplně všechno. Je to jiné, ale vždycky člověk musí najít cestu, aby se přizpůsobil všem podmínkám.

Pandemie koronaviru pozvolna ustupuje, už trénujete bez omezení?

Střílíme pravidelně, abychom z toho nevypadli, chodíme cvičit. V sobotu se s Jirkou (Liptákem – pozn. red.) zúčastníme závodu v Sudicích u Boskovic, který pořádá jiná střelecká federace. Není to olympijská disciplína, jmenuje se to univerzální trap. Jedná se o trošku zjednodušenou verzi, i když pro nás to možná bude těžší, protože na ni nejsme zvyklí. Pravidla jsou trochu jiná, stejně tak úhly terčů, jinak stojíme. Zúčastníme se, abychom z toho úplně nevypadli, protože naše závody začnou nejspíš až v polovině června. Přihlásili jsme se a absolvujeme to v jeden den, střílí se jen sto terčů, má tam být sedmdesát dva lidí. Je dobré, že si zazávodíme, ať to dopadne jakkoli. Těšíme se.

Nucené pauza vás výrazně omezovala?

Na začátku jsem makal strašně moc, pak to de facto přestane trochu bavit. Věnoval jsem se jiným činnostem, ale dá se říct, že jsme pauzu vyplnili dobře, v klidu jsme se mohli dát zdravotně dohromady. Taky jsme trošku nabrali fyzičku, což v tomhle období není normální, většinou jsme už někde stříleli. Po této stránce nám pauza prospěla.

Už jste rád, že zase můžete na chvíli z domu?

Vidím, že to období má následky na všechny, i děti se těší, že budou fungovat normálně, protože jsme všechno dodržovali, byli jsme pořád zavření. Doufejme, že se to nevrátí nebo nezhorší s rozvolňováním, ať se to zase nemusí seknout a bude vše už normální.

Víte, kdy budou mezinárodní závody?

Pochopil jsem, že nařízením vlády se asi zrušilo mistrovství Evropy, které mělo být ve Francii. Hrozně by mě překvapilo, kdyby vůbec takový závod byl, protože pořád nikdo neřekl, jak to bude s hranicemi. Koncem července nás zvou na závody do Chorvatska, ale když slyším, co se má dít a jak bychom se tam složitě dopravovali navíc se zbraněmi, tak si myslím, že absolvujeme jen deset závodů, co naplánuje náš svaz.

Takže jen v České republice?

Ano, bavili jsme se s Jirkou, že se dostaneme na střelnice, na kterých jsme nikdy nebyli, třeba do Písku. Absolvujeme to v poklidném tuzemském tempu, možná maximálně Slovensko nebo jestli otevřou Rakousko, tam je střelnice u Vídně, to bychom možná dali. Tím to podle mě hasne, nic víc nebude.

Často jezdíte do Itálie, kde máte hodně známých, pandemie koronaviru jí výrazně zasáhla. Máte od nich informace?

Tam to fakt nebyla sranda. Lidé, co jsme znali, už bohužel nejsou. Následky se teprve budou sčítat jak lidské, tak ekonomické. Jsme s kámoši v kontaktu, už se to tam taky pomalu rozjíždí, rozvolňuje. Kluci, co střílí, můžou už trénovat.

Jak se o rok odložená olympiáda promítne do vaší přípravy?

Je to úplně jedno. I když jsme nestříleli a olympiáda by byla letos, nějak bychom se připravili. Bůhví, jak by to dopadlo, jelikož však bude až příští rok, určitě zase uděláme maximum. Nevím, jak to bude fungovat, všichni tvrdí, že přijde druhá vlna nákazy. Uvidíme, jak to poznamená zahraniční závody, zda budou, nebo nebudou, ale věřím, že se přizpůsobíme. Máme to v genech, Češi se umí přizpůsobit, takže se nachystáme i na příští rok za jakýchkoli podmínek.

Zvládnete přípravu třeba jen doma?

Kdybychom měli být jen v České republice a odletět potom do Tokia, nevidím to jako problém. Bohužel situace je taková, jaká je, neovlivníme ji, takže nebudeme brečet a raději se nachystáme. Ve finále to máme asi všichni stejně, když pozoruji kluky z Anglie či Itálie, s nimiž jsme v kontaktu.

Dotkne se posun her vaší další kariéry?

Dělali jsme si srandu s Jirkou, že pokud bude olympiáda až v roce 2021, už je to o rok blíž Paříži. (smích) V roce 2022 se rozběhne kolotoč závodů o kvótaplacy. Vím, že příští rok budu určitě střílet a pak se uvidí. Nemám úplně velké chutě skončit.

Navíc se vám pořad daří a střílení vás baví?

Baví mě pořád objevovat nové věci a když se dívám na olympijský cyklus, nebyl špatný, protože jsem v něm vyhrál mistrovství Evropy a Evropské hry, s tím jsem ani dopředu nepočítal. Získal jsem olympijské místo, takže myslím, že to není špatná bilance. Pokud bych se měl dostat s výsledky rapidně dolů a nefungovalo mi to, určitě bych ovšem nezacláněl.