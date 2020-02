Ostří hoši, kteří se nezastaví ani před hrozbou nepříjemného pádu. Tvrdě bojují, aby si vydobyli uznání a pověsili na krk nejcennější medaile. Na hraně rizika balancují dráhoví cyklisté brněnské Dukly jak při závodech, tak při tréninku. Stejně jako minulý týden při soustředění na Mallorce.

Brněnský dráhař Tomáš Bábek. | Foto: Arne Mill

Mezi tréninkové metody nejrychlejších českých cyklistů patří jízda za motorovým vodičem, v jejich případě za skútrem pilotovaným koučem Petrem Klimešem. „Pro nás je dostačující, jede devadesátkou a má dobré zrychlení. V tréninku je téměř nemožné dostat se do nadzávodní rychlosti. Motorka to ulehčí a pak už dáváme do úseků maximální úsilí, aniž by nás posekalo počáteční zrychlování,“ vysvětluje princip šetření sil za skútrem brněnský dráhař Tomáš Bábek.