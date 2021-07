Poprvé v českých barvách. Brankářka florbalových Židenic Lenka Remešová si v přípravném utkání proti Finsku připsala premiérový start za národním tým a po náročné sezoně se dočkala vytoužené odměny. „Obrovsky si vážím důvěry trenérů a možnosti zahrát si v reprezentaci,“ září brněnská opora.

Florbalová brankářka Lenka Remešová je oporou brněnských Židenic. | Foto: Židenice Brno

Do branky ji reprezentační trenér Sascha Rhyner poslal ve druhém přípravném utkání, které české florbalistky odehrály ve finském Eerikkilä. „Před zápasem jsem byla hodně nervózní, ale holky i trenéři mi obrovsky pomohli. Při rozcvičce mě chválili za každý zákrok a ptali se, jak se cítím. To mi hodně pomohlo. Do zápasu už jsem šla s čistou hlavou,“ popisuje čtyřiadvacetiletá gólmanka.