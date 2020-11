Do závodu se musí vrhnout po hlavě. Půjde totiž o poslední příležitost, jak se kvalifikovat na odložené olympijské hry v Tokiu.

Loňský vicemistr světa v rychlosti to rozhodně nebude mít jednoduché. Aby se na svoji vysněnou olympiádu nominoval, musí v kombinaci skončit první. Tedy první z dosud nekvalifikovaných závodníků. „Priorita je zalézt co nejlepší výsledek v rychlosti a doufat, že v ostatních disciplínách mi cesty sednou a zalezu aspoň jeden top (vrchol závodní trasy – pozn. red.). V kombinaci to není jen o tom, jak se komu zadaří, ale také o matematice,“ říká Kříž před klíčovou disciplínou, která začíná 27. listopadu.

Mistrovství Evropy ve sportovním lezení v Moskvě

Program:

lezení na rychlost: 21.11. kvalifikace + finále

bouldering: 22.11. kvalifikace, 23.11. semifinále + finále

lezení na obtížnost: 24.11. kvalifikace, 25.11. semifinále + finále

kombinace: 27.11. kvalifikace, 28.11. finále

V novém olympijském sportu závodí lezci v kombinaci tří disciplín, a to lezení na rychlost, boulderu a lezení na obtížnost. Jejich konečné pořadí je pak dáno součinem umístění z jednotlivých výkonů. Čím menší výsledné číslo, tím lepší výsledek.

Náročnou olympijskou přípravu podstupuje Kříž hlavně za hranicemi. Jinak tomu nebylo ani v případě tréninku na evropský šampionát. „Poslední měsíce jsem byl hlavně v Rakousku. Před Evropou bych ještě rád do Polska. Cesty tam staví borci, kteří působí i na mezinárodních soutěžích, kvalita je obrovská. Nestačí být silný, musím být i vylezený a mít zkušenosti s různými typy chytů. Proto jezdím do zahraničí,“ vysvětluje před mistrovstvím Evropy, které se podle plánu mělo uskutečnit už v březnu.

Přesto, že je Kříž původně rychlostní lezec, musel kvůli olympiádě začít trénovat i zbylé dvě disciplíny. Ty tvoří poslední dva roky nemalou součást jeho přípravy. „Dřív jsem zvládal i čtyři tréninky rychlosti týdně, teď už stíhám jen dva. Vše je přizpůsobeno přípravě na olympiádu, každou disciplínu se snažím trénovat na sto procent. Velký podíl na tom má Tomáš Binter, který mi sestavil plán tak, abych stíhal trénink všech disciplín současně,“ líčí spolupráci s někdejším šéftrenérem české reprezentace.

Naposledy závodil Kříž v únoru, od posledních mezinárodních závodů už ale uplynul víc než rok. Nervozitu si však před blížící se důležitou akcí nepřipouští. „Nervozita u mě takovou roli nehraje. Jsem vyzávoděný a myslím, že mě dokáže hlavně nabudit. Rok bez závodů je ale dlouhá doba, sportovec z toho vypadne. Sám jsem opravdu zvědavý, jak to dopadne,“ líčí juniorský mistr světa.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ