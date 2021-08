Sedmé místo na olympiádě je bezesporu velký úspěch. Když ovšem skončíte před branami finále, má hořkou pachuť. Tu si skeetař Jakub Tomeček alespoň částečně spravil na domácím šampionátu v Soběšicích, který ovládl hned třikrát.

Brokový střelec Jakub Tomeček na olympiádě skončil před branami finále, na domácím šampionátu si ale spravil chuť. | Foto: se souhlasem Jakuba Tomečka

„Když se jeden závod nepovede podle představ, je motivace závodit znovu obrovská. Chtěl jsem ukázat, že na to mám a že jsem nejlepší. Ani náhodou to není zadostiučinění za olympiádu, ale člověka to potěší,“ popisuje rodák z Kyjova.