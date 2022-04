Ve druhé části Pardubice zpřesnily střelbu. Jihomoravané se naposledy snažili vzepřít poté, co faulovaný Mishula proměnil trojku i následnou šestku. Od té doby to ovšem šlo s Brnem z kopce. Domácí se jim poprvé vzdálili dvojciferně, když vedli tři a půl minuty před koncem první půle 37:26. Její samotný závěr utkání prakticky rozhodl, neboť Východočeši se urvali do čtrnáctibodového trháku.

Kdo čekal po změně stran snahu Brna o kontakt ve skóre, šeredně se zmýlil. Beksa totiž svůj náskok periodicky zvyšovala. Po minutě třetího kvartálu vedla o patnáct bodů, po dvou o dvacet a v její polovině o pětadvacet. Hosté byli v tu chvíli zralí na ručník. Za deset minut tohoto hracího období prohnali košem protivníka v basketbale nicotných devět bodů.

Závěrečná epocha se proměnila v pardubickou exhibici. Po dvou odehraných minutách svítilo na ukazateli 74:44. Už pět minut před koncem zápasu dostala příležitost lavička, aby si stěžejní hráči stačili do čtvrtečního, sedmého a rozhodujícího utkání odpočinout…

Čtvrtfinále play off

BK Pardubice – Basket Brno 93:59

Čtvrtiny: 19:13, 49:35, 77:44.

Body: Šafarčík a Walton po 18, Švrdlík 17, Shundel 14, Vyoral 7, Henry 6, Vranković 5, Svoboda 4, Vučkovič a Pekárek po 2 – Marko 11, Puršl 9, Mishula a Mickelson po 8, Djuričič 6, Jansa 5, Krakovič 4, Bálint a Dáňa po 3, Nečas 2.

Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Vošahlík.

Fauly: 21:21.

Trestné hody: 23/19 – 23/15.

Trojky: 10:6.

Doskoky: 54:34

Diváci: 1167.

Stav série: 3:3.