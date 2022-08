Celý rok jste byl v Japonsku, jak si užíváte čas doma?

Oproti loňskému létu je to o něco lepší. Mám víc času. Byl jsem s rodinou a kamarády, do toho jsem v červenci podstoupil operaci nosu. Časově vyšlo dobře, že se vše stihlo.

Proč jste byl na operaci nosu?

Potřeboval jsem spravit přepážku kvůli dýchání. Během sezony jsem se začal víc zaměřovat na dechová cvičení a v tomhle směru se zlepšit. Jenže jsem nemohl pořádně dýchat nosem a zjistilo se, že mám problém s přepážkou…

Cítíte po operaci rozdíl?

Není to stoprocentní, pořád si čistím nos vincentkou. Ale i tak se mi dýchá líp a až se to úplně upraví, bude to dost poznat. Můžu už normálně sportovat.

V Jokohamě máte za sebou druhou sezonu. Jaká pro vás byla?

Podle mě šlo o hodně dobrý rok jak po týmové, tak individuální stránce. Podařilo se nám vyhrát víc zápasů než sezonu předtím. Posunuli jsme rekord týmu v počtu vítězství. Osobně jsem měl o trošku lepší statistiky než první rok a celkově se cítil dobře.

Jak jste si zvykl na život v Japonsku a jejich mentalitu?

Už v prvním roce jsem si na vše zvykl. Fanoušci i lidé v klubu mě přijali velmi dobře, což mi taky pomohlo. Uplynulý rok jsem neměl žádné problémy a spíš si vše užíval. Začal jsem se učit japonsky, číst i psát. Zatím ovládám základní věci.

Jak vám jde učení japonštiny?

Jazyky mně celkem hodně baví. Učil jsem se je i v zemích, kde jsem hrával. Jak jsem byl tři roky v Polsku, tak jsem se naučil rychle polsky, což je dané i blízkostí našemu jazyku. Už ve škole jsem se učil anglicky, německy, v Americe na vysoké zase ruštinu a španělštinu. Japonština mě baví, i když je poměrně těžká. Nemám žádné lekce, učím se sám z internetu a pomáhá mi náš překladatel v klubu.

Za měsíc vás čeká domácí mistrovství Evropy. V nominaci nechybí žádné velké jméno a hovoří se o tom, že půjde o jeden z nejsilnějších českých týmů v historii. Jak to vnímáte vy?

V takové plné sestavě jsme určitě ještě nehráli. Vypadá hodně zajímavě. Častokrát se nicméně stane, že týmy vypadají na papíře silně a skutečnost je odlišná. Doufám, že to nebude náš problém. Hrozně se na to těším, zvlášť když půjde o domácí mistrovství.

Co budete považovat za úspěch?

Úplně jsme se o tom ještě nebavili, ale je pro nás nejdůležitější, abychom postoupili ze skupiny. Co z nejlepšího místa, abychom schytali přijatelnějšího soupeře. Kdyby se nám podařilo aspoň sedmé místo jako v roce 2015, bylo by to super.

O tomto Eurobasketu se hovoří jako o poslední vrcholné akci vaší generace, vnímáte to tak?

Je to možné, samozřejmě záleží, jestli se nám podaří postoupit na mistrovství světa, které se koná za rok. To by byla velká šance, že se sejdeme ve stejné nebo velmi podobné sestavě.

Vám se honí hlavou myšlenky o konci reprezentační kariéry?

Zatím to spíš nechávám otevřené, nic konkrétního neplánuju. Samozřejmě záleží, jak se budu cítit po sezoně, která mě teď čeká. Na konci srpna mi bude třiatřicet let. Je náročné odehrát těch šedesát zápasů základní části v Japonsku a pak celé léto strávit v reprezentaci. Takže uvidíme.