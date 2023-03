Přijel do Brna jen na návštěvu za rodinou, při té příležitosti se postavil na start 77. ročníku Běhu Lužánkami. A výlet na jižní Moravu proměnil atlet Pavel Brlica ve vítězství. Ženám kralovala Lenka Jančaříková.

Běh Lužánkami 2023 vyhráli Pavel Brlica (na snímku s číslem 35) a Lenka Jančaříková. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Pět okruhů lužáneckým parkem v celkové délce 7775 metrů zvládl atlet klubu SK Čtyři Dvory České Budějovice za 24 minut a 53 sekund. „Byla to má premiéra na tomto závodě. V Brně jsem žil pětadvacet let a před pěti lety jsem se přestěhoval do Budějovic. Přijel jsem za rodinou na návštěvu, při které jsem si Lužánky zaběhl a jsem rád, jak to dopadlo,“ usmíval se Brlica. „Myslím, že o moc rychleji jsem běžet nemohl. Ve třetím kole jsem trochu zrychli, udělal jsem si lehký náskok a podařilo se mi ho udržet,“ dodal vítěz.

Havířovský atlet Adam Szymanik ztratil na druhé příčce dvanáct sekund, třetí David Kaláb z pořádajícího klubu AC Track & Field Brno minutu a vteřinu. „Tři týdny jsem pořádně netrénoval, běžel jsem tak, abych závod nějak uběhl. Poprvé jsem ho běžel v celkové kilometráži a se třetím místem jsem spokojený,“ řekl Kaláb.

Ženské klání na čtyři okruhy v délce 6220 metrů zvládla Jančaříková za 23 minut a 34 sekund. „Začínala jsem běhat ve Zbrojovce, Lužánky pro mě odmala byly domovské závody. Běhala jsem tady mockrát a moc si mi tady vždy líbilo,“ culila se závodnice z 2Bwinner Teamu.

Druhá skončila Natalie Brlicová z SK Čtyři Dvory České Budějovice s mankem minuty a 49 sekund, týmová parťačka vítězky na třetí příčce Lucie Černá zaostala o dalších šest sekund. „Chtěla jsem běžet ještě rychleji, říkala jsem si, že se nebudu úplně flákat, takže dobrý trénink,“ hlesla Jančaříková.

Do hlavních klání naskočilo 161 mužů a 105 žen. „S dětskými závody se přihlásilo kolem pěti stovek účastníků, což hodnotím velmi pozitivně. Po organizátorské stránce všechno klaplo, takže jsem spokojený,“ uvedl ředitel závodu Karel Walter.