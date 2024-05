Fantastickou sezonu zakončila dosud nejcennějším individuálním oceněním. Opora Šelem Brno Pavla Šmídová byla na pátečním galavečeru vyhlášena Volejbalistkou roku, čímž dokonala parádní ročník, ve kterém se svým týmem ovládla extraligu. „Hrozně moc si toho vážím, protože takové ocenění se opravdu nedostává každý rok," usmívala se Šmídová.

Nahrávačka Šelem Brno Pavla Šmídová získala na pátečním galavečeru prestižní ocenění volejbalistka roku. | Foto: Deník/VLP Externista

Jedenatřicetiletá volejbalistka patřila mezi hlavní opory Šelem při cestě za premiérovým titulem. A při vyhlašování prestižní ankety za to byla náležitě oceněna. „Pro mě je to o to cennější, že jsem se dvakrát vracela k volejbalu po dětech. Je to pro mě zadostiučinění, že sportovní kariéra s dětmi opravdu nekončí," vylíčila Šmídová.

Ta se vrátila do české extraligy těsně před začátkem loňského play-off, tehdy ještě na titul se Šelmami o kousek nedosáhla. Brňanky v rozhodujícím zápase finálové série podlehly městským rivalkám z Králova Pole.

Letos už ale Šelmy nedokázal zastavit nikdo. V play-off prohrály jediný zápas a mohly slavit. „Letošní sezona byla pro nás výjimečná. Po té loňské, která byla také podařená, to letos konečně vyšlo," těšilo nahrávačku.

V prestižní anketě za sebou Šmídová nechala i všechny hráčky současného národního mužstva. „Do téhle konkurence mladých a perspektivních holek už nepatřím. O to víc si ale ocenení vážím. Holky mají celou kariéru před sebou, takže toho dokážou ještě mnohem víc," doplnila.

Hanácké ozvěny: Zaťovič o šancích Čechů na MS i budoucnosti v Kometě

Titul nejlepšího volejbalisty patří nadále Marku Šotolovi, který obhájil prvenství. Trenérem roku pak byl zvolen kouč ženské reprezentace Giannis Athanasopoulos.