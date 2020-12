Univerzálovi, který přišel do Ústí nad Labem zatím na hostování z Velkého Meziříčí a stále ještě studuje na univerzitě v Brně, říkají kamarádi a spoluhráči tak trochu hanlivě Vidlák. To ale rozhodně neodpovídá jeho herním kvalitám, a to i přesto, že v extralize zažívá svou premiéru.

Brno, Bučovice, Velké Meziříčí… To jsou všechno nižší soutěže, že?

Je to tak, v Ústí je to moje první zkušenost s extraligovým volejbalem.

Ale z nové zkušenosti vypadáte opravdu nadšený…

To ano, je to pecka! Je to preciznější, i ty tréninky jsou úplně něco jiného. Je jich hodně, takže je prostor zaměřit se na rozvoj jednotlivých činností, což v první lize moc nejde. Tam se trénuje dvakrát týdně, takže je to všechno do hry. Toto mi vyhovuje daleko víc.

V Ústí jste teprve pár dnů, v Odolené Vodě jste ale byl doslova hozen do vody a musel jste nastoupit do rozjetého zápasu. Čekal jste to?

Popravdě moc ne. Přišel jsem pomoct hlavně na tréninky, aby nás bylo v týmu dvanáct, ale že přijde zápas takhle brzy… Bohužel se Ivo Kobolka zranil, takže jsem za něj musel na palubovku.

Do hry vás hodně zapojil dirigent ústecké hry Luboš Bartůněk, souhlasíte?

Rozhodně, ta jeho zkušenost je obrovská, jeho nahrávky byly přesné a hlavně mi to opakoval, což mi dost pomohlo.

Vy jste vždy při změně angažmá nejprve v novém klubu hostoval, a až pak přišel přestup. Bude to tak i v Ústí?

(úsměv) Měl jsem takovou nabídku od zdejšího klubu už v červnu, ale zatím jsem nad tím nijak vážněji nepřemýšlel. Uvidíme.

Takže myslíte, že ve 22 letech máte na nejvyšší soutěž stále ještě čas?

V první řadě mám ještě v Brně školu, takže jsem se chtěl zatím co nejvíc vyhrát v I. lize. Nicméně se mi v Ústí strašně líbí, je tu dobrý tým a hraje se mi tu skvěle.

Byl jste tu jen pár dnů, teď zase pojedete na svátky domů. Už vám klub přidělil nějaké bydlení, nebo vás k sobě vzal někdo ze spoluhráčů?

Byl jsem tu na intru se spoluhráčem Honzou Kasanem, teď dostaneme přes svátky volno, pak zase na tři dny sem na tréninky, ještě jednou na otočku domů, a po novém roce se opět rozběhne sezóna.

Jak dlouho by mělo vaše hostování v Ústí trvat?

Původně to mělo být jen do svátků, než se dají dohromady zranění hráči. Tím, že na marodku přibyl Ivo Kobolka to ale asi bude delší.

Třeba do konce sezóny?

Co jsem mluvil s trenérem, tak je to jedna z možností, ale nedokážu to teď jasně říct. Hlavně kvůli škole chci mít zatím otevřené dveře. Přeci jen je pro mě novinka skloubit dojíždění, školu a profesionální volejbal.

Martin Pavlovský

Číslo dresu: 4

Post: Univerzál

Mateřský klub: Spartak Velké Meziříčí

Aktuální klub: SK Volejbal Ústí nad Labem (hostování)

Zápasy v extralize: 2

Kariéra: Volejbal Brno, Sokol Bučovice, Spartak Velké Meziříčí