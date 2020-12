Po jarní ochutnávce v projektu Oktagon Underground, kde se ještě nezápasilo podle pravidel klasického MMA, se dočkal ostré premiéry v kleci. „Na nová pravidla jsem se od jara připravoval. V zápase jsem si vyzkoušel i boj na zemi, což jsem sice neměl v plánu, ale aspoň to mám za sebou. Ze souboje mám dobrý pocit, jsem spokojený,“ hlásí čtyřiadvacetiletý dlouhán.

Právě rvačky na zemi byly při jarních zápasech série Underground omezené. To Peňázovi, jehož doménou je souboj v postoji, vyhovovalo. Před zápasem s Jevickým piloval, jak se po pádu dostat co nejrychleji zpět na nohy. „Na to se v tréninku hodně soustředím, protože na zemi nechci trávit moc času. Přece jen zatím nemám moc zkušeností, takže se chci co nejvíc zvedat,“ přibližuje.

Trenér o kombinaci

Zkušený brněnský thaiboxer a Peňázův trenér Tomáš Hron: „Do určité fáze bude kombinace K-1 a MMA možná, ovšem pokud se Matěj bude chtít věnovat jen MMA na top úrovni, pak si musí vybrat jedno, či druhé. Pokud přijdou těžší zápasy, musí se víc věnovat tréninku MMA a zemi. Můj názor je, že na top úrovni nelze dělat dva sporty úplně dobře. Když někdo boxuje a pak začne kopat, nohy mu chybí, má jen vyrovnané ruce. Musí si zvolit jednu cestu. Příprava na zápas je jiná pro MMA a K-1. Matěj je ovšem talent, jde mu to a učí se rychle, což říká i Honza Stach, který ho trénuje na grappling a boj na zemi.“

Zároveň přiznává, že se mu prvky MMA dostaly pod kůži. „Dřív jsem několikrát zkusil trénink grapplingu (způsob boje, při kterém má zápasník za cíl dostat soupeře pod tlak, aby se vzdal – pozn. red.) a wrestlingu, ale nikdy mě to úplně nenadchlo. Chodil jsem třeba čtrnáct dní, pak přišla příprava na zápas v Glory a vykašlal jsem se na to. Když teď bylo víc času, dostal jsem se do toho a chytlo mě to,“ popisuje.

Zatímco na jaře nastoupil v kategorii do 90 kilogramů, teď se přesune mezi borce ve střední váhové kategorii do 84 kilogramů. S Jevickým se ale výjimečně domluvil na navýšení limitu o jeden kilogram. „Vzniklo to na jaře, kdy byla delší pauza a přibral jsem. Před Undergroundem jsem musel shazovat i do devadesátky, tak jsem si nebyl jistý, jestli teď čtyřiaosmdesátku bez problémů zvládnu, proto jsme se domluvili na navýšení,“ vysvětluje.

Příznivci MMA se můžou těšit, že zápasníka brněnského Hron gymu a Gauny teamu uvidí pod hlavičkou Oktagonu častěji. „Zkusím kombinovat zápasy v Glory a Oktagonu. Chci se teď MMA víc věnovat, protože mě dost baví. Do konce roku možná stihnu další zápas,“ odhaluje.

V Glory má aktuálně platnou dvouletou smlouvu, organizace ale letos nepořádala žádné akce kvůli pandemii koronaviru. „První letošní turnaj Glory plánuje 19. prosince, tak uvidíme, jak to dopadne. Další pak 20. ledna, ale zatím nemám informace, jestli budu zápasit. Smlouvu mám na dva roky, takže nějaká nabídka ještě určitě přijde,“ říká s úsměvem světová šestka.

Kombinace zápasů v obou organizacích chce podle něj především promyšlený časový plán. „Mezi akcemi musí být dostatečná pauza. Určitě nejde nastoupit do zápasu MMA a za čtrnáct dní v Glory. Když ale naplánujeme rozumné rozestupy a přizpůsobíme přípravu, dá se to zvládnout,“ poznamenává Peňáz.

Polevit v tréninku neplánuje ani před blížícími se Vánocemi. „Kolem Vánoc počítám se zápasem, takže budu normálně trénovat. Svátky strávím s rodinou a přítelkyní, trošku si odpočinu, ale tréninky určitě zařadím. Odjedu si svoje a pak bude vánoční pohoda. Vynechám cukroví a bude to bez problému,“ dodává s úsměvem.