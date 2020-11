Výsledky Oktagon 18

1. Gabal vítězí v 2. kole nad Muchou na submisi

2. Hvězda vítězí v 2. kole nad Lukačovičem na TKO

3. Fošum vítězí v 1. kole nad Maném na TKO

4. Holota vítězí v 1. kole nad Elderbievem na TKO

5. Peňáz vítězí v 1. kole nad Jevickým na TKO

6. Fajk vítězí v 1. kole nad Dobou na submisi

7. Minda vítězí v 1. kole nad Dittrichem na TKO

8. Szabová vítězí v 1. kole nad Petkeviciute na submisi

9. Brichta vítězí v 1. kole nad Makarowskim na submisi

10. Wittner vítězí ve 3. kole nad Pukačem na TKO (submision by punch)

Peňáz je jediný český thajboxer se smlouvou v nejprestižnější světové organizaci Glory. A v domluvené váze do 85 kilogramů ukázal, že před sebou může mít slibnou budoucnost také v kleci. „Doufám, že to půjde kombinovat a domluvíme se podle vypsaných zápasů v Glory i turnajů Oktagonu. Postoj pořád trénuji, ale musím ještě pracovat na zemi, na což se soustředím, když nejsou turnaje v Glory,“ prohlásil brněnský bojovník Peňáz.

Jeho příchod do MMA láká soupeře, kteří stojí o vzájemný duel. „Přišly mi večer čtyři esemesky od manažerů bojovníků, že mají o Matěje zájem. Každý si na něm chce udělat jméno, čemu rozumíme já, Matěj i jeho tým. Pravděpodobně vždycky bude mít z čeho vybírat,“ usmál se promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Peňáz si dokáže představit, že do klece vstoupí ještě do konce roku. „Budu určitě rád, ale uvidíme, zda bude místo na nějakém turnaji a domluví se soupeř,“ řekl Peňáz.

Všechny duely brněnského Oktagonu 18 skončily předčasně. Ve slovenském souboji velterové váhy do 77 kilogramů Josef Wittner udolal ve třetím kole Roberta Pukače. V lehké váze do 70 kilogramů si Leo Brichta v prvním kole podmanil polského soka Mateusze Makarowského a získal prémii padesát tisíc korun za výkon večera. V bantamové váze do 61 kilogramů slovenská jednička Lucia Szabová zdolala Anželiku Petkevičiūtėovou z Litvy.