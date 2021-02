Chvíli to pro něj nevypadalo vůbec dobře, jenže brněnský thajboxer Matěj Peňáz zachoval chladnou hlavu. Ve svém druhém klání podle plných pravidel smíšeného bojového umění MMA porazil francouzského soka Romaina Debienneho technickým knokautem v prvním kole.

Turnaj Oktagon 21 ve smíšeném bojovém umění MMA opět hostila brněnská Zoner Bobyhall. | Foto: Oktagon MMA

Začátek souboje při galavečeru Oktagon 21 v brněnské Zoner Bobyhall ovšem přinesl situaci, kdy na něm Debienne zezadu visel a snažil se ho uškrtit. Jenže bojovník Hron gymu a Gauny teamu se z nevýhodné pozice vysmekl. „Ten první pád, co jsem se otočil zády k němu, to nebylo úplně chytré. Chtěl mě škrtit, ale jak jsem se postavil, věřil jsem, že ho sklepu. Když jsem vstal, věděl jsem, že spadne, že mi jen stačí sundat ten háček. Měl jsem měl dost sil na začátku zápasu, takže to bylo docela bez problémů,“ líčil Peňáz.