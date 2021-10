Se smíšeným bojovým uměním MMA začal teprve loni, ale rázem se zařadil mezi velké komety organizace Oktagon a jeho zápasy jsou tahák pro diváky. Brněnský zápasník Matěj Peňáz zvítězil v kleci už posedmé v řadě.

Matěj Peňáz si připsal výhru v Oktagonu 28. | Foto: Oktagon MMA

Při sobotním galavečeru Oktagon 28 v pražské hale O2 Universum knokautoval Mateusze Strzelczyka z Polska už po minutě a 47 sekundách prvního kola. „Je zkušený, měl asi dvacet profi zápasů. Z videí jsme nakoukali, co dělá, a dobře jsem se nachystal. Byl to dosud asi nejtěžší soupeř v MMA, byť mi to ani nepřišlo, cítil jsem se dobře a šlo to skoro samo,“ uvedl Peňáz.