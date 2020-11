Peňáz z Hron gymu a Gauny teamu na jaře zazářil v projektu Oktagon Underground, kde upravená pravidla vyhovovala víc postojářům. Do československého finále proti Vlastovi Čepovi ho však nepustila zraněná ruka. Teď ho čeká regulerní duel pod hlavičkou Oktagon MMA v domluvené váze do 85 kilogramů.

Peňáz platí za favorita, i když jde o jeho premiéru. V současnosti je jediný český thajboxer se smlouvou v nejprestižnější organizaci Glory, kde ze čtyř soubojů tři vyhrál. Naopak Jevický už profesionální kariéru ukončil. Stále se ovšem udržuje v kondici a slouží jako tradiční náhradník Oktagonu. Člen OFA gymu ze třinácti zápasů vyhrál pouze dva, poměřil se však třeba s Makhmudem Muradovem nebo s chorvatskou ikonou Igorem Pokrajacem.

Mezi další taháky brněnského Oktagonu 18 patří souboj velterové váhy do 77 kilogramů, v němž se střetnou slovenští bijci Josef Wittner a Robert Pukač. V lehké váze do 70 kilogramů dojde na finále Oktagon Výzvy mezi Romanem Paulusem a Tomášem Zajacem nebo na duel populárního Lea Brichty s polským sokem Mateuszem Makarowským. V bantamové váze do 61 kilogramů se poměří slovenská jednička Lucia Szabová s Anželikou Petkevičiūtėovou z Litvy.

Turnaj se kvůli koronavirovým opatřením uskuteční bez diváků, zájemci jej mohou sledovat od šesti hodin večer skrz placený přenos PPV, hlavní kartu pak od devíti večer na kanále O2 TV Sport.