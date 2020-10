A jako pomoc vláda schválila minulý týden dotační program na podporu profesionálních a poloprofesionálních klubů. V nejbližší době ho vypíše Národní sportovní agentura. „Kompenzace nám má nahradit ztráty, které vznikly nehraním utkání na jaře a teď až do konce roku,“ nastínil majitel Volejbalu Brno Martin Gerža.

Jednat by se mělo především o ztráty ze vstupného. „Národní sportovní agentura než schválila dotační program, po nás chtěla odhadem ztráty, co se týkají vstupného. Za náš klub jsem spočítal za minulou sezonu plus odhad do konce roku částku mezi pěti až šesti sty tisíci,“ uvedl generální manažer ženského basketbalového klubu Žabiny Brno Radek Šír.

COVID-Sport 2

Fotbal: 1. liga – maximální částka 12,5 milionu korun, druhá liga 2,25 milionu korun

Hokej: extraliga – 12,5 milionu korun, 1. liga – 2,25 milionu korun

Basketbal: Národní liga – 1,25 milionu korun, Ženská liga – 1,25 milionu korun

Volejbal: extraliga mužů – 750 tisíc korun, extraliga žen – 750 tisíc korun

Házená: extraliga mužů – 750 tisíc korun, liga žen – 750 tisíc korun

Částky se pro jednotlivá sportovní odvětví liší. Nejvíc dostane fotbal a hokej, a to maximálně 12,5 milionu korun. Basketbalové kluby si můžou nárokovat částku až 1,25 milionu korun, volejbal a házená zase o půl milionu míň. „Částky jsou uvedené do maximální výše, takže záleží, kolik nám ve skutečnosti přiklepnou,“ upozornil Šír.

Přesto vedení brněnských klubů finanční injekci vítá. „Určitě jde o výbornou pomoc, která asi pokryje veškeré ztráty ze zrušených zápasů. Už nám ale nenahradí ztráty od partnerů,“ podotkl Gerža. „Covid ovlivnil i výše různých dotací a ochotu marketingových partnerů sponzorovat klub, není to jen o ušlém zisku ze vstupného,“ poznamenal generální manažer Basketu Brno Michal Jimramovský.

Brněnští basketbalisté v letošní sezoně kvůli pozitivním testům na koronavirus odehráli jen tři utkání a z toho dvě domácí. Jenže pouze jedno před diváky. „Zatím jsme přišli o opravdu dost domácích zápasů, jen na vstupném jde o deseti tisíce korun. Navíc máme domluvené partnery, kteří se chtějí na utkání prezentovat, ale nemůžou, přicházíte tak o další peníze. Těžko se to vypočítává,“ řekl Jimramovský.

A pravidla pro získání peněz z dotačního programu v současné době kluby neznají. „Zatím nevíme, jakým způsobem se dá s částkou pak pracovat, jestli půjde o volné peníze, nebo to bude určené jen na něco. To teprve uvidíme,“ dodal Gerža.