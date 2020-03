V paradoxní situaci se v současné nelehké době ocitli basketbalisté mmcité1 Brno. Ačkoliv před nuceným ukončením domácí nejvyšší soutěže vyhráli pět zápasů v řadě v nadstavbě A2 a vyhoupli se z poslední pozice na čelo čtyřčlenné nadstavby, hrozí jim baráž o záchranu mezi elitou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / VLP Externista

Vedení soutěže totiž zatím nerozhodlo o konečném pořadí ročníku a v případě, že se bude řídit tabulkovým postavením celků po základní části, padne baráž na Brno, které finišovalo první fázi sezony poslední. „Doufám, že to tak nebude. Musíme ale počítat se všemi variantami. Rozhodne se v řádu týdnů. Nebylo by to vůči nám fér, kdybychom měli jít do baráže, vždyť podle aktuálního stavu jsme celkově na devátém místě,“ zmínil nový generální manažer klubu Michal Jimramovský.