Myslíte si, že souboj holými pěstmi patří jen na ulici nebo do hospod? Jste na omylu. Má přísná pravidla a na zápasy chodí tisícovky diváků. Bare-knuckle boxing, neboli box bez rukavic, už má také prvního českého zástupce na nejvyšší úrovni. Brněnský bojovník Zdeněk Pernica podepsal smlouvu s britskou organizací Bare Knuckle Boxing.

NA KREV. Boxer Zdeněk Pernica zoceluje pěsti údery do dřevěného prkna. | Foto: archiv Zdeňka Pernici

Dostal kontrakt na tři roky a nejspíš do konce toho letošního se dočká prvního souboje. „Je to největší a nejstarší organizace Bare-knuckle boxu, má dlouhou tradici, berou jen zkušené borce, žádné amatéry. Kdybych dělal MMA, přirovnám to k podpisu s UFC, která má nejlepší zápasníky,“ hledá paralelu s elitní ligou smíšených bojových umění.