Sobotní utkání, které skončilo po čtyřech setech nerozhodně, rozhodl až tie break, v němž Olomouc zvítězila 15:12. „Ve čtvrtém setu to vypadalo, že už zápas dohrajeme, ale na servis přišla Gretel Morreno (hráčka KP Brno – pozn. red.) a otočila dvanácti body celý set. Tie break pak byl víceméně loterie,“ ohlížel se hostující kouč Martin Hroch za závěrem duelu.

SKVĚLÁ ATMOSFÉRA

Ten po zápase ocenil i skvělou diváckou kulisu. „Atmosféra byla úžasná. Už jsem zažil v této sezóně leccos, ale obě utkání, která jsme v semifinále hráli na KáPéčku, měla jednoznačně nejlepší volejbalovou atmosféru,“ pochválil olomoucký lodivod brněnskou kulisu.

Burácející ochozy vnímaly i samotné hráči na palubovce. „Jsme samozřejmě moc smutné, ale myslím, že to byl nejhezčí zápas, který jsme v sezóně odehrály. Atmosféra v hledišti byla ohromná a každý v hale si to určitě užil. Přesně tohle je play-off, daly jsme do toho všechno a rozhodlo pár našich zbytečných chyb, z nichž se do budoucna můžeme rozhodně poučit,“ přidala svůj komentář dvaadvacetiletá kapitánka Daniela Digrinová.

Čtvrtý semifinálový duel se odehraje v úterý od šesti hodin večer v Olomouci. Volejbalistky Králova Pole v něm chtějí odvrátit vyřazení z play-off a vrátit sérii ještě jednou do Brna.