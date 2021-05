Bitva o bronz. Brno proti Kolínu. Nebo taky bratr proti bratrovi. Dvojzápas o třetí místo v nejvyšší domácí basketbalové soutěži nabídl kromě napínavé podívané taky bratrský souboj brněnských rodáků Petra a Jana Křivánkových. Zatímco čerstvě osmnáctiletý Petr navléká dres mateřského Brna, šestadvacetiletý Jan hájí barvy Kolína. A právě starší z bratrů vyšel ze vzájemného měření sil lépe, když jeho tým po dvou těsných výhrách uzmul vytouženou medailovou příčku.

Petr Křivánek si poprvé v kariéře zahrál play-off nejvyšší soutěže. S Basketem bronz nevybojoval, ten naopak získal starší z bratří Křivánků Jan. | Foto: Basket Brno/Jan Russnák

Vnuci legendárního Jana Bobrovského na sebe vůbec poprvé v kariéře narazili teprve na začátku dubna. Nikdy dřív se proti sobě nepostavili. „Brácha je skoro o devět let mladší, takže se nám to zadařilo až teď. Je zajímavé pozorovat, jak dospěl a zahrát si proti němu v mužích,“ přiblížil Jan, který v patnácti letech odešel z Brna do mládežnického programu USK Praha, kde později odehrál osm sezon mezi dospělými.