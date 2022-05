Brněnské opoře výrazně pomáhal i při rekonvalescenci. „Bylo to závažné zranění, po kterém se k profesionálnímu sportu nevrací lehce. V hlavě jsem to měla nastavené tak, že když se mi stane nějaké velké zranění, skončím s basketbalem. Pan profesor mě ale od začátku ujišťoval, že to bude dobré. O to rychleji jsem se potom vrátila díky jeho trpělivosti a jak se mnou řešil krok za krokem. Jsem mu hrozně vděčná, že díky němu pokračuju v basketbalu,“ shrnuje Záplatová, která po comebacku přestoupila do Polska, ale v uplynulém ročníku znovu oblékla dres Žabin.

Zpráva o tragickém úmrtí uznávaného chirurga ji citelně zasáhla. „Pro mě je to hrozná tragédie a hlava nebere, co se stalo. Měla jsem k němu hodně blízko. Získal si mě svou povahou a stylem humoru. Vyhledávala jsem jeho pozitivní energii. Budu na něj ráda vzpomínat,“ zdůrazňuje třicetiletá rozehrávačka.

Paša byl klubovým lékařem Žabin Brno dvacet sezon, nechyběl ani u euroligového titulu v roce 2006. Angažoval se také u ženské basketbalové reprezentace. „Byl skoro na každém našem domácím zápase a nevynechal ani žádnou klubovou oslavu. Věnoval basketu strašně moc času. Když si vezmu, že byl s námi středeční nebo sobotní večery, i když moc toho volného času neměl…Byl to takový anděl strážný. Poslední dobou chodil na basket vždycky se svou malou vnučkou, které trpělivě vysvětloval, co se všude kolem zrovna děje,“ ohlíží se rodačka z Trutnova.

Vzpomíná si taky na jeho slova po konci sezony. „Miloval cestování a ráda jsem poslouchala, když vyprávěl, co kde zažil. Říkal mi, že už se napracoval dost a teď si už bude jenom užívat,“ dodává pohnutým hlasem Záplatová