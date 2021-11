Běloruské basketbalistky nedávno zaznamenaly velký úspěch. „Skončily čtvrté na minulém mistrovství Evropy. Kvalita je na jejich straně veliká, hlavně pod košem. Řekla bych, že jsou největšími favoritkami naší skupiny,“ poznamenala Záplatová, která na klubové úrovni hraje za Žabiny Brno.

Se třinácti body byla Záplatová druhou nejvíce skórující Češkou ve čtvrtečním zápase. „Asi každá hráčka je spokojená, když dá body, ale myslím si, že to patří do sportu a někdo skórovat musí. Já jsem nikdy nebyla úplně bodová hráčka v reprezentaci, takže mě to určitě těší, ale radši bych to vyměnila za výhru,“ uvedla Záplatová.

Kromě Záplatové zastupují Žabiny v reprezentaci Eliška Hamzová a Natálie Stoupalová. V širší nominaci jsou i jedenadvacetiletá hráčka Žabin Kateřina Galíčková a talentovaná Petra Malíková z Králova Pole, obě se však do zápasové nominace s Běloruskem nedostaly.

Motivace úspěchu v kvalifikaci je pro svěřenky Štefana Svitka velká. „Nechceme přerušit řadu postupů na šampionát. Musíme se o to poprat. Jako mladý tým bychom to měly urvat právě bojovností,“ burcovala už dřív kapitánka reprezentace Renáta Březinová, která v minulosti oblékala dres Králova Pole.

České hráčky čeká v neděli druhý kvalifikační zápas v irském Dublinu. „Sebevědomě bych měla říct, že si jedeme pro vítězství, ale úplně nevím, co od nich očekávat. Bude to hodně o koncentraci, protože Irky jsou běhavé a urputné. Uvidíme, jestli nám jejich hra sedne,“ řekla Záplatová.

Příští sobotu se uskuteční na klubové úrovni brněnské derby mezi Žabinami a hráčkami Králova Pole. „Je to derby. Někdo to prožívá víc a někdo míň. Myslím si, že jsme jako Žabiny na jiné úrovni. Navíc holky z Králova Pole budou unavenější, protože hrají ve středu s USK Praha, takže budeme mít výhodu delšího odpočinku. Podobné utkání jsou vyhrocenější a bývá na nich lepší atmosféra. Bude to kvalitní zápas, protože oba celky hrají Eurocup,“ dodala Záplatová.

LUKÁŠ SOLAŘ