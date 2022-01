Zkušenou hráčku jihomoravského celku vyřadil ze hry pozitivní test na koronavirus a místo prestižního duelu nastoupila do karantény. „Sport je teď takhle rizikový a věděly jsme, do čeho jdeme. Může se to stát komukoli, nejsem první ani poslední, která zůstala v zahraničí. Jde o nepříjemnou situaci, ale beru ji normálně a hlavně je dobré, že nemám vážné příznaky,“ říká Jurčenková.