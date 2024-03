Futsalisté Helasu Brno se chystají na čtvrtfinále play-off, proti Internationalu Kadaň nastoupí v roli mírného favorita. Prezident klubu Jan Loup ovšem upozorňuje, že severočeský tým Brňané nepodceňují. „S Kadaní už máme letos zkušenosti. Působí tam tři brazilští hráči, v čele s Caiem, který je jeden z nejlepších střelců v lize. Právě na nich stojí celá hra Kadaně. V základní části jsme ji dvakrát porazili, ale nic to nemění na tom, že čtvrtfinále může dopadnout jakkoliv,“ podotkl.

Futsalisté Helasu Tarik Lukšija (na snímku v červeném dresu nejblíž objektivu) a David Cupák (v červeném vzadu). | Foto: Petr Ryp

Helas Brno ukončil základní část na čtvrtém místě a do play-off jde s výhodou domácího prostředí. Čtvrtfinálovou sérii zahájí ve středu od půl deváté večer ve Starez Aréně Vodova. Kadaň skončila pět bodů za brněnským Helasem. Největším nebezpečím ve čtvrtfinále bude již zmiňovaný Brazilec Cesar Caio, který v sezoně nastřílel pětadvacet gólů a přidal osmnáct asistencí, zařadil se tak k nejproduktivnějším hráčům ligy. „Caio je velmi nebezpečný a většina jejich hry se točí kolem něj, ale i mimo něj je tam několik nepříjemných hráčů,” popsal hlavní zbraň Kadaně brněnský univerzál Tarik Lukšija.

Šelmy suverénně vyřadily Přerov. Královo Pole titul neuhájí, opět urvalo jen set

Helas vstupoval do sezony s vysokými ambicemi a prezident Loup přiznal lehké zklamání z dosavadního vývoje. „V létě jsme posílili kádr. Mimo jiné jsme přivedli několik slovenských reprezentantů, zatím tomu však výsledky bohužel neodpovídaly. Chvíli jsme pokukovali po Slavii, která byla na třetím místě, ale nakonec jsme se na ni nebyli schopni dotáhnout,“ hlesl prezident, který nezastírá vysoké ambice týmu. „Naším cílem bylo udělat dvě semifinále. Semifinále českého poháru a semifinále v lize. Ten první cíl jsme překročili, když jsme hráli finále s Plzní. To byl pro nás velký úspěch a je škoda, že to nedopadlo podle našich představ,“ připomněl Loup finálovou porážku 1:8.

Helas však nezastírá vysoké ambice i směrem do budoucnosti. „Máme v týmu několik mladých odchovanců, kteří jsou tradičně důležitý pilíř týmu a do budoucna nás snad dotáhnou daleko,“ řekl. Důkaz této filozofie je právě jedenadvacetiletý Lukšija, který po svém návratu z reality show Big Brother patří k oporám týmu. „Předešlé zápasy se mi střelecky dařilo, ale nesoustředím se na to. Důležité pro mě je, abych pomohl týmu a abychom postoupili. Poté, co jsem se vrátil z Big Brotheru, se mi docela dařilo, ale týmový úspěch je na prvním místě,“ zopakoval.

Teď se Helasu postaví Kadaň. „Cíl ze začátku sezony se nemění. Máme šanci získat medaile a jsme na play-off připravení,“ popsal nastavení kabiny Lukšija. „Poslední tři zápasy se nám nepovedly, ale jsme na Kadaň připravení,“ dodal ke čtvrtfinálovému soupeři.

Králem jihomoravských sportovců za rok 2023 se stal brokový střelec Lipták

První zápas play-off, které se hraje na tři vítězství, zahájí Helas Brno ve středu v domácí hale. Sérii startuje v Brně po dlouhých jedenácti letech. „Doufám, že největší problém bude, že je Kadaň tak daleko,“ doplnil optimisticky prezident Loup.

VOJTĚCH REZEK