Jenže dnes Brňané rozehrají první duel play-off Národní basketbalové ligy po dlouhých třinácti letech. „Když se podíváme na poslední sezony, jde určitěo úspěch. To, že se klub zase probojoval do play-off, ukazuje vzestup celé organizace,“ praví odchovanec brněnského basketbalu Patrik Auda, jenž aktuálně obléká dres japonské Jokohamy.

Naposledy se Brno dostalo do play-off v sezoně 2007/2008, když v základní části pod vedením trenéra Zdeňka Hummela obsadilo osmé a zároveň poslední postupové místo. „I když roky předtím se udály v klubu velké změny, ve výsledku to byla dobrá sezona, protože jsme udělali play-off. Měli jsme dobrý tým a hlavně kolektiv. Já patřil k nejmladším, proto jsem v zápase i v tréninku vzhlížel k těm starším a učil se od nich,“ popisuje Auda kádr, do něhož patřili nejvytíženější brněnští hráči ročníku Daniel Gajdošík, David Machač, Michal Norwa, Pavel Novotný, Jakub Skála, Štěpán Vrubl nebo Jan Wiedner.

Brněnští basketbalisté v play-off nejvyšší české soutěže po roce 2000:

sezona 2000/2001 – 4. místo

2001/2002 – čtvrtfinále

2002/2003 – 4. místo

2003/2004 – 3. místo

2004/2005 – 4. místo

2005/2006 – čtvrtfinále

2006/2007 – 3. místo

2007/2008 – čtvrtfinále

2020/2021 – ?

Ve čtvrtfinále pak Jihomoravané narazili na Nymburk, jenž už v té době měl čtyři mistrovské tituly v řadě. „Po prvních dvou utkáních bylo víceméně jasné, že nemáme šanci postoupit,“ líčí Auda.

I proto v posledním duelu série za stavu 0:2 na zápasy dostal tehdy coby osmnáctiletý talent dostatek prostoru. „To jsem hrál i docela dost minut a dal jsem snad dokonce osm bodů,“ vzpomíná s přehledem na svůj výkon 206 centimetrů vysoký pivot.

Rodák z Ivančic na Brněnsku naskočil v základní části do sestavy A týmu ve třinácti zápasech, v play-off ve dvou. „Ten rok jsem si zranil koleno a byl jsem na operaci. Přes půl roku jsem nehrál a netrénoval, pak jsem se k týmu připojil po Novém roce a byl rád, že můžu nasát atmosféru play-off,“ říká Auda.

Po roce 2008 Brno na rok zmizelo z mapy klubů nejvyšší basketbalové soutěže, do té doby ovšem patřilo k pravidelným účastníkům play-off. I když poslední titul získalo v sezoně 1995/1996, od začátku 21. století ve vyřazovací části nechybělo a bralo dvě bronzové medaile. Tu poslední v roce 2007.

Přestože Auda hraje od roku 2009 v zahraničí, loni v létě krátce trénoval s brněnským týmem pod vedením kouče Lubomíra Růžičky. Poté odletěl do Japonska, kam přestoupil z francouzského městečka Boulazac. „Byl jsem s klukama sice krátce, ale viděl jsem, jak si sedí a že mají dobrý kolektiv. Trénovali naplno a opravdu jsem věřil, že mohou hrát na takové úrovni, jakou v této sezoně předvádějí,“ poznamenává Auda.

Basket díky čtvrté pozici v nadstavbové skupině A1 začne čtvrtfinálovou sérii s USK Praha v domácí hale ve Vodově ulici. „Celou sezonu sleduju, jak se Brnu daří,“ hlásí Auda, a proto pokračuje: „USK je hodně hratelný soupeř, ale určitě půjde o těžké zápasy. Basket je teď na správné vlně a je připraven, takže si myslím, že když si tu aktuální pohodu přenese do play-off, může dojít hodně daleko.“

První duel s Pražany začne ve čtvrt na devět večer před kamerami ČT sport. „Do série jdeme odhodláni bojovat na maximum našich možností a pevně věřím, že si široká basketbalová veřejnost přijde na své,“ slibuje trenér Růžička.