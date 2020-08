Na turnaji se představí domácí hráčky Michaela Kulhánková a Anna Pospíšilová. Brněnské duo, které bude na Riviéře čtvrtý nasazený pár, myšlenky na medailové umístění neopouští. Přesto pro ně velké lákadlo zůstává hlavně kontakt s hráčkami světové úrovně. „Těšíme se na to tři roky, co spolu s Míšou hrajeme. Chceme s českou špičkou poměřit síly a zjistit, jak na tom jsme,“ líčí Pospíšilová.

Se svojí kolegyní objíždí především domácí soutěže, v sérii pěti turnajů letošní Tipsport Beach Series obsadily čtvrté místo hned třikrát. „V Česku hrajeme stále s těmi stejnými hráčkami, známe je a už víme, co čekat. Když přijedeme do světa a vidíme holky poprvé, hra je najednou úplně jiná,“ popisuje Kulhánková. „Nemáme co ztratit. Chceme hlavně zjistit, jak hraje světová elita,“ komentuje možný zápas proti českým jedničkám.

Český pohár 2*

Kdy: 8. – 9. srpna, začátek vždy v 9 hodin

Kde: Koupaliště Riviéra

Vstupné: 100 korun (celodenní)

Živé vysílání: Youtube kanál Volejbalu Brno

Právě zkušenosti s hráčkami na světové úrovni jsou to, co se Brňankám v následujících sezonách může hodit. Do dalších let si totiž kladou nemalé cíle. „Zrovna nedávno jsme si říkaly, že bychom se v dalších dvou letech rády podívaly například na mistrovství Evropy. Od příští sezony chceme také jezdit na zahraniční jedno až dvouhvězdičkové turnaje,“ přeje si pětadvacetiletá Pospíšilová.

Český pohár na Riviéře bude poslední větší turnaj před blížícím se republikovým mistrovstvím, které se uskuteční poslední srpnový víkend v Opavě. „Je to vrchol sezony, těšíme se na něj. Po dlouhé době je navíc možnost vidět v Brně kvalitní turnaj s českými jedničkami a super úrovní. K tomu navíc hezké počasí a den strávený na koupališti, to zní ideálně,“ láká diváky Kulhánková.

Účast v Brně v pátek odřekly české jedničky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková. "Místo turnaje u koupaliště Riviéra, kam jsme se moc těšily, se Barča musí pověnovat rehabilitaci ramene. Před dvěma dny se objevily problémy, u kterých se po společném rozhodnutí s doktorkou a týmem rozhodlo, že nejchytřejší řešení bude turnaj odhlásit," oznámila dvojice na oficiálním instagramovém účtu.

Víkendové beachvolejbalové klání startuje vždy v devět hodin ráno. Semifinálové a finálové zápasy uvidí diváci na centrálním kurtu od nedělních jedenácti hodin. „Pro diváky jsme připravili boční vchod, mimo pokladny koupaliště, kde za celodenní vstup na naši akci zaplatí sto korun,“ doplňuje Gerža.

