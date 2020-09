Z hotelu přímo na hřiště. Sokolák hostí evropskou smetánku v plážovém volejbalu

Evropská špička v atmosferických kulisách u Brněnské přehrady. Od čtvrtku do neděle se v beachvolejbalovém areálu Sokolského koupaliště Sokolák uskuteční evropský šampionát v plážovém volejbalu mužů i žen do dvaceti let, na němž se utkají o cenné kovy i nejlepší čeští hráči.

Mezi česká naděje patří i Karin Žolnerčíková. | Foto: Deník / Pavel Netolička