Ve čtvrtfinále mezinárodního turnaje porazila Indku Ritu Ritu, v souboji o postup do finále však podlehla pozdější vítězce Blessing Oborududuové z Nigérie. „Medaile z takto obsazené akce je pro mě super úspěch. Konkurence byla velká, vždyť na pódiu se mnou stály dvě medailistky z Tokia," řekla Hanzlíčková.

Jak se vám po dlouhé pauze zápasilo?

Zápasilo se mi skvěle. Trošku jsem se toho bála, protože jsem od mistrovství světa v říjnu nezápasila na turnaji, ale cítila jsem se dobře po psychické stránce. To je i velká zásluha Tomáše Toboly, který mi byl velkou oporou po celý turnaj a zkušeným rádcem během všech zápasů. Patří mu můj velký dík.

Vaše přemožitelka ze semifinále a pozdější vítězka Oborududuová byla velmi tvrdá, odnesla jste si ze souboje ne jeden šrám. Jak se s ní zápasilo?

Soupeřka ze semifinále byla bezesporu nejsilnější, se kterou jsem kdy zápasila. Chvílemi jsem si říkala, jestli je to ještě zápas, nebo už něco jiného. Díky adrenalinu člověk během utkání téměř nic necítí, ale dostala jsem pěkných pár ran a v dalších dnech to určitě dost pocítím. (úsměv)

V jednu chvíli do ní už vlítnul rozhodčí, když se snažila o koršun s zaháknutou nohou, což by mohlo vést k vážnému zranění kolene. Cítila jsi to už v té chvíli?

Rozhodčí naštěstí rychle zasáhl a nic se nestalo, já jsem žádnou bolest díky své hypermobilitě necítila, ale mohlo z toho být ošklivé zranění, kdyby v akci pokračovala.

Kazašku jste už měla na konci prvního kola na lopatkách, bohužel rozhodčí odpískali pauzu. Co vám prolétlo hlavou?

Trošku mě štvalo že jsem ji nedotáhla na lopatky, ale mně na tomto turnaji šlo hlavně o to, abych se co nejvíc prozápasila, takže mi tolik nevadilo pokračovat dál.

Doufala jste, že na tomto turnaji vybojujete medaili?

Samozřejmě a jsem za ni moc šťastná!

Ukázal vám turnaj, na čem musíte před Evropou zapracovat?

Tímto turnajem jsem si hlavně zvýšila sebevědomí a zjistila, že to asi nebude tak zlé. Ale samozřejmě je pořád na čem pracovat. Svých slabých stránek jsem si dobře vědoma a budu na nich do mistrovství Evropy usilovně pracovat.