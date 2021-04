Věkově spadají ještě do dorostu, ligové starty ale hojně sbírají už i mezi dospělými. Za poslední dva týdny se trojice brněnských talentů Ondřej Husták, Jakub Nečas a Petr Křivánek střetla s nejlepšími evropskými basketbalisty na obou frontách.

Brněnští basketbalisté (v bílém Ondřej Husták) podlehli Nymburku 82:101. | Foto: Basket Brno/Jan Russnák

Nejprve pomohla mládežnickému týmu Next Generation k sedmému místu na euroligovém turnaji pro týmy v kategorii do osmnácti let a v sobotu patřili k nejvytíženějším hráčům A týmu Basketu při porážce 82:101 se suverénním Nymburkem, jehož nyní čekají čtyři zápasy v prestižní evropské soutěži. „Kluci dostali příležitost, pro některé asi překvapivě, ale pro mě ne, protože jsem je viděl v týdnu před zápasem,“ uvedl brněnský kouč Lubomír Růžička.