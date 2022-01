V neděli pouze po třech volných dnech už běhali po domácí palubovce v hale ve Vodově ulici při utkání nejvyšší české soutěže s Olomouckem, které porazili 85:76. „V první řadě jsme rádi za vítězství, protože to bylo opravdu těžké utkání,“ oddechl si po zápase asistent brněnského kouče Martin Vaněk.

Jihomoravané totiž v úvodu utkání jako by ještě cítili v nohách dva evropské duely a hodiny strávené v letadle. „Olomoucko na nás nastoupilo od začátku a my byli zamrzlí, nedělali jsme, co jsme měli,“ pravil Matěj Dáňa, křídelní hráč Basketu.

Brňané zaostávali především na doskoku, přesto po prvním poločase ztráceli na soupeře pouhé tři body. „Olomoucko nás po tři čtvrtiny trápilo hlavně na doskoku, kde jsme až do poslední čtvrtky prohrávali. Pak se ale ukázala naše větší rotace, hráli jsme víc koncentrovaně a přetlačili ho v obraně,“ zmínil Vaněk.

I přes náročný program rozhodli svěřenci brněnského kouče Lubomíra Růžičky o svém vítězství až v závěru duelu, když v posledních víc než čtyřech minutách nastříleli třináct bodů, zatímco Olomoucko jen dva. „Druhý poločas jsme se vrátili už k naší hře a týmovou obranou zápas otočili, trefili pár důležitých střel a nakonec jsme zvítězili o devět bodů. Je to důležitá výhra,“ zdůraznil Dáňa.

Hanáci padli ve čtvrté čtvrtině 11:26 a prohráli už šestý zápas v řadě. Tým srbského trenéra Miljana Čuroviče se v ligové tabulce nachází na posledním dvanáctém místě. „Myslím, že jsme předvedli dobrý výkon, ale bohužel s nešťastným závěrem pro nás. Nevybojovali jsme vítězství, ovšem byli jsme dobrým soupeřem, ne-li lepším. Koncovka se nám ale nepodařila,“ hodnotil zápas hráč Olomoucka Lukáš Feštr, jenž se stal nejvíc bodujícím basketbalistou utkání. Nastřílel sedmnáct bodů.

O dva míň zaznamenal brněnský rozehrávač Viktor Půlpán, jenž jich měl z domácího týmu nejvíc. Brňané jsou po další ligové výhře na třetím místě a následující zápas odehrají v neděli na palubovce Ústí nad Labem.