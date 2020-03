Má to však jeden háček. Třicetiletou posilu sužují problémy s ploténkou, kvůli nimž už přes dva měsíce nehraje. „Vyskočila mi a je to takové neurčité. Nedá se říct, kdy konkrétně budu fit. Záleží, jak se mi povede posílit svaly kolem, aby držely,“ zmiňuje Březinová, která však už nejspíš v sobotním derby s Žabinami bude připravena na lavičce.

Do Brna Březinová zamířila po hrůzné zkušenosti v maďarském Ceglédu, s nímž na podzim startovala i v prestižním EuroCupu. „Angažmá byla naprostá tragédie. Nedokážete si představit, co se tam dělo. Profesionalita klubu byla na hodně špatném levelu. Neměly jsme fyzioterapeuta, maséra, asistenta trenéra po dvou měsících vyhodili. Jako strašné jsem vnímala i cestování. Vrátily jsme se ráno z EuroCupu a hned večer jsme měly trénink,“ podivuje se i s odstupem Březinová.

Své současné zdravotní problémy připisuje právě i situaci v maďarském klubu. „Jsem silně přesvědčena o tom, že i kvůli tomu, co jsem tam prožila, mám zranění. Tělo si prostě řeklo stop a stalo se to,“ podotýká reprezentantka.

V české lize má o značnou motivaci postaráno. „Je to zvláštní, ale ještě nevlastním medaili z domácí nejvyšší soutěže. Určitě chceme hrát s Královým Polem o stupně vítězů,“ přesvědčuje Březinová.

KP patří v aktuální nadstavbě o druhé až páté místo druhá pozice za Hradcem Králové. Tu si Brňanky upevnily středeční výhrou na domácí palubovce proti Slavii 95:61.

Březinová poutá pozornost už svým netradičním číslem na dresu. V Králově Poli bude nosit stejně jako v národním týmu nulu. „Šlo o mé první číslo v reprezentaci. Navíc říkám, že člověk tak nějak vždy začíná od nuly,“ vysvětluje rodačka z Rychnova nad Kněžnou.

Do reprezentace poprvé nakoukla až v osmadvaceti letech, přičemž v minulém roce si premiérové zahrála Eurobasket. „Není to tím, že bych se herně vyvinula později. Dřív trenéři pozývali do reprezentace jen hráčky z Žabin a USK. Hrála jsem třeba i v prestižní italské lize, ale tehdy se do ciziny nikdo nedíval. Až v posledních letech se to změnilo,“ nabízí pohled Březinova.

V Králově Poli se hodlá vrátit do bývalé formy, která ji katapultovala do zahraničí „Některé holky v Brně znám z nároďáku a věřím, že dojdeme daleko,“ zmiňuje.

Už v sobotu se nejspíš posadí na lavičku v městském derby, v němž se KP představí v hale Rosnička na palubovce Žabin, s nimiž prohrálo poslední tři zápasy.