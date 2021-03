V jejich dresu se ocitla na palubovkách nejvyšší české soutěže po roční pauze kvůli mateřské dovolené. „Vidím to tak, že jsem přecenila své síly a uřízla si příliš velký krajíc. Čekala jsem, že všechno půjde jednodušeji, tohle období pro mě není snadné,“ svěřila se devětatřicetiletá hráčka.

Horká se vracela k volejbalu po mateřské dovolené poprvé v roce 2011, tentokrát jí komplikuje situaci i pandemie koronaviru. „Hodně věcí se mi nahromadilo. Mám malé mimino, syna, se kterým se učím, do toho ještě stěhování a nějaká práce. Je toho všeho moc a na volejbale je pak vidět, že nejsem ve stoprocentní pohodě,“ podotkla Horká.

Brněnské kluby v play-off:

první zápasy čvrtfinále play-off extraligy žen:

Šelmy (4.) – Ostrava (5.)

v pátek v 18.00 v Brně

pondělí 8. března v 18.00 v Ostravě

čtvrtek 11. března v 18.00 v Brně

Olomouc (3.) – KP (6.)

v pátek v 18.00 v Olomouci

pondělí 8. března v 18.30 v Brně

čtvrtek 11. března v 18 hodin v Olomouci

* v závorkách umístění v základní extraligové části

V této sezoně naskočila do čtrnácti extraligových duelů, ve kterých zaznamenala 162 bodů. „Už nejsem asi schopna se dostat v mém věku a navíc v současné době do formy, jakou si sama představuji. Není to asi katastrofa, ale určitě nehraji tak, jak jsem byla zvyklá. Jsem z toho docela rozpačitá,“ usmála se hráčka se zkušenostmi ze zahraničních angažmá v Polsku, Řecku a Švýcarsku.

Svěřenky brněnského kouče Ondřeje Bouly obsadily v minulém extraligovém ročníku, který předčasně ukončila koronavirová pandemie, první místo. Nyní postoupily do play-off ze čtvrté pozice a ve čtvrtfinále se utkají s Ostravou. První zápas je čeká v pátek v šest hodin večer na domácím hřišti. „Chceme přejít přes Ostravu, když se to nepodaří, bude to určitě neúspěch celé sezony. To doufám nehrozí,“ přála si Horká.

V případě postupu čeká Šelmy nejspíš vítěz základní části z Liberce. „V této sezoně jsme s ním neuhrály ani set, ale určitě se nepoděláme strachy. Tým máme dobrý a pokud se všechny hráčky sejdeme v dobré formě, je všechno možné,“ pravila Horká.

Do play-off postoupilo také Královo Pole, které skončilo v základní části na šestém místě. „Náš tým je nejmladší v extralize, proto naše výkony nejsou tak stabilní. Nic to ale nemění na skutečnosti, že oproti loňské sezoně jsme výkonnostně úplně jinde a často nás dělí od lepšího výsledku i proti top týmům pouze detail,“ pochvaloval si královopolský kouč Matúš Kalný.

Jeho tým narazí ve čtvrtfinále na Olomouc, které podlehl v předposledním kole 2:3 na sety. První duel rozehraje rovněž v pátek v šest hodin večer na hřišti soupeře. „Pro dobrý výsledek uděláme vše, co je v našich silách. Máme výhodu, že můžeme hrát uvolněně, tlak je na druhé straně,“ dodal Kalný.