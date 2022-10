Bude to už po šestnácté, kdy se moderní gymnastky z celého světa sjedou do Brna. A opět do městské haly ve Vodově ulici dorazí i velká jména. „Hvězdou by měla být Jekaterina Vedenneová ze Slovinska, která je účastnicí olympijských her, na nedávném mistrovství světa byla třetí. Dorazí i rakouská jednička, Německo, které zažívá restart v moderní gymnastice, poslalo zajímavou gymnastku,“ nastiňuje manažerka SK Tart Moravská Slavia Brno Blanka Mlejnková.

Celkem se tak v seniorské kategorii představí jedenadvacet účastnic ze sedmnácti zemí. Dlouho to přitom vypadalo, že na startovní listině bude i gymnastka z exotického státu. „O víkendu zrušila svou účast výprava z Indonésie. Měla totiž problém s vízy, obdržela je až ve čtvrtek a když si následně chtěla koupit letenky, tak už byly třikrát dražší. A uvidíme, jestli dorazí sportovkyně z Ukrajiny. Slíbily nám účast, ale když jsem v pondělí ráno slyšela, kde všude padají ruské bomby… Prý je to tam teď špatné,“ obává se Mlejnková.

Brněnští diváci se však mohou těšit především na dvě české gymnastky. Brněnské barvy bude hájit Denisa Štěpánková, představí se i Karolína Havlíková z Prahy. „Především je dobře, že jsme nominovali dvě odlišné gymnastky. Štěpánková je velice zkušená, odjezdila už spoustu mistrovství a světových pohárů. Naopak Havlíková je mladý talent, může zaujmout a začít si budovat svou kariéru,“ popisuje Obrovský.

Program závodu

Pátek 13.00-20.30: TART Cup (juniorky).

Sobota 14.00-18.15: kvalifikace Grand Prix Brno (seniorky).

Neděle 10.30-12.00: finále TART Cup (juniorky).

Neděle 14.00-16.15: finále Grand Prix Brno (seniorky).

Vše v brněnské městské hale ve Vodově ulici.

Už teď je jisté, že česká gymnastika bude mít svou zástupkyni v nedělním finále, kam z kvalifikace postupuje osmička nejlepších. Domácí organizátor má totiž jedno výhradní právo. „Regule Grand Prix myslí na to, že když se domácím účastnicím kvalifikace nevyvede, tak organizátor, který do závodu vkládá velké peníze, může do finále nominovat devátou gymnastku,“ líčí Mlejnková.

Pořadatelky však doufají, že se k podobné variantě nebudou muset uchýlit. „Když jsem se dívala na seznam účastnic, tak věřím, že Štěpánková má šanci se prosadit v obruči a míči a Havlíková v kuželu a stuze. Na ní se ale může podepsat, že je jí teprve šestnáct let, může chybovat. Doufám, že to oběma vyjde a nebudeme muset používat donominaci deváté sportovkyně do finále,“ přeje si Obrovský.

Brněnským podnikem skončí letošní sezona Grand Prix, kterou provázela řada problémů. Nakonec se tak konaly jen čtyři z plánovaných sedmi závodů. „Úvodní závod v Moskvě na konci února se ještě konal normálně, poté v Estonsku už nesměly být ruské závodnice. Z pochopitelných důvodů vypadl závod v Kyjevě, kvůli problémům s covidem se nesoutěžilo ani na jaře v Paříži. Plus se z ekonomických důvodů nekonal ani srpnový podnik v tureckém Burgasu,“ vyjmenovává Mlejnková.

Patnáctiletý Lukscheider je mistrem světa, úspěšná je i sestra

Kvůli specifickým podmínkám tak v neděli budou vyhlášené vítězky brněnského závodu, ne však celkové výherkyně. „Jsme posledním závodem celého Grand Prix, takže v každém náčiní měly tři celkově nejlepší účastnice dostat takzvané winner money. Jenže žádná z gymnastek nesplňuje podmínku, aby se zúčastnila všech podniků a byla vždy do třetího místa,“ odhaluje Mlejnková.

Kromě seniorského Grand Prix se diváci mohou těšit i na finále juniorského mezinárodního závodu TART Cup. „Závod juniorek bude už v pátek, protože jsme chtěli, abychom světovým rozhodčím ukázali i naše naděje do budoucna. Nechali jsme juniorskou soutěž otevřenou pro jednotlivé kluby a jsme rádi, že tu budeme mít českou juniorskou špičku, protože nás budou zastupovat reprezentantky, které byly na mistrovství Evropy,“ pochvaluje si Mlejnková.

Jmenovitě se jedná o domácí Nikolu Novákovou a Lauru Osičkovou, dále pak o Annu Vobořilovou z hostivařského klubu a hodkovičskou Natálii Husovskou. Kromě nich se představí například i Italka Tara Dragašová, která vlastní medaili z letošního juniorského mistrovství Evropy.