Brzy třicetiletá reprezentantka se naposledy blýskla minulou středu v prvním utkání o postup do eurocupového osmifinále, když k venkovní výhře 61:57 nad slovinským Miškovcem přispěla třiceti body. „Takový počet se nedává každý den, takže šlo o výjimečný výkon. Dala jsem jich tolik i díky spoluhráčkám, protože střelecké pozice si nevytvořím sama. Mrzelo mě ale, že se nedařilo dalším střelkyním, od kterých jsme na body zvyklé. Doufám, že se to víc vyrovná a bodový přísun bude od víc lidí," říká devětadvacetiletá Záplatová před čtvrteční odvetou se Slovinkami, která startuje v brněnské hale Rosnička o půl sedmé večer.

Jaké jsou šance Žabin na postup mezi šestnáct nejlepších EuroCupu?

Vzhledem k tomu, že jsme vyhrály na půdě Miškolce, což venkovní zápasy jsou vždycky těžší, se na odvetu těším a cítím se pozitivněji naladěná než před úvodním duelem. Každopádně nepůjde o lehké utkání, je to kvalitní tým. A výhra o čtyři body venku? Není to úplně peřinka, v kterou jsme doufaly, kdybychom měly větší náskok, bylo by to lepší, ale věřme, že bude stačit. Jsme dobře připravené, máme dobrou náladu a navíc jde o poslední zápas tohoto roku, takže snad ho ukončíme vítězně.

Miškovec je tradiční účastník evropských soutěží. Jakou má kvalitu?

Má sílu pod košem, kde jsou dvě silové Američanky a jedna Maďarka. Ta je hodně vysoká, měří asi sto devadesát centimetrů. Pod košem jsou opravdu nejsilnější, každopádně jsme si s nimi poradily dobře, i když jsme jim dávaly i druhé šance. Teď musíme víc podpořit naše podkošové hráčky, aby ta práce nebyla jen na nich.

Objevily jste i nějaké slabiny soupeřek?

Horší jsou možná na perimetru, ale jde o komplexní tým. Musíme si dávat pozor opravdu na všechno. Když jsme totiž v prvním zápase povolily, potrestaly každou naši chybu. Tentokrát nesmíme mít výpadky.

Basketbalistka Petra Záplatová z Žabin při prvním zápasem s Miškovcem.Zdroj: FIBAKdyž jste na jaře přišla do Žabin, zmínila jste, že vás láká především EuroCup. Plní soutěž vaše očekávání?

Postup ze skupiny je víc, než jsem vlastně čekala. Nemyslela jsem si úplně, že se povede hned první rok v soutěži, je to velký úspěch. Vím ale, že máme kvalitní a dobře složený tým, skvěle nás doplnily hráčky z ciziny, třeba Bria Holmesová výborně zapadla do našeho konceptu. Doufala jsem v to, že budeme takhle vysoko, ale šly jsme do toho skromně. Jsem ráda, že se ukazuje kvalita, kterou máme a doufám, že ji v dalším zápase potvrdíme.

Kdybyste ve čtvrtek postoupily do osmifinále, o jaký úspěch pro Žabiny půjde?

Myslím, že to bude určitě nad rámec nějakého cíle, který jsme si před sezonou vytyčily. Pokud se tak opravdu stane, propukne velká radost a budeme se dívat dál. Čekal by nás zřejmě celek Bourges (Žabiny v případě postupu narazí na vítěze duelu Londýn Lions – Bourges – pozn. red.), což je těžký soupeř, ale zase by šlo o skvělou zkušenost zahrát si na takové úrovni. Doufám, že vyhrajeme a koukneme se do Francie (usmívá se).

Jak zpětně hodnotíte návrat do Brna poté, co jste v jedné sezoně oblékla dres polské Toruni a španělského Cáceresu?

Šla jsem domů, pod vedení, které znám. První dva roky, které jsem tady působila, jsem se cítila dobře a zpětně to vnímám jako nejlepší krok, který jsem momentálně mohla udělat.

Přece jen je ale návrat do české ligy zřejmě velký skok…

V Polsku jsem tolik zápasů ani neodehrála, ale španělská patří k jedné z nejlepších lig a s tou českou ji nemůžu úplně srovnávat. Je to rozdíl několika tříd. Španělská soutěž je tvrdší, nehraje se v ní tak rychle, jako jsme zvyklé u nás. Každý zápas tam víc bolel.

Jak jste si s angažmá ve Španělsku nakonec poradila?

Nebyla jsem tam v pozici, která se mi líbila. Nepřišla jsem do ideálních podmínek, měla jsem špatný timing. Dorazila jsem tam až po Novém roce do rozjetého vlaku a tým nebyl v dobrém rozpoložení, bylo v něm hodně zraněných hráček, sestava se lepila. To není pro nikoho dobrá startovací čára. Kdybych se na ní postavila ale třeba v šestadvaceti, zvládnu to asi líp než teď. Mám ráda komfort a aby všechno mělo smysl.

Nyní jste v Brně, nastupujete ve třech soutěžích – v české lize, EuroCupu a v EWBL. Jak zvládáte tak nahuštěný program?

Myslím, že každá hráčka má náročnost jinak rozloženou. Věděly jsme, že to bude náročná sezona. Nějak si to představujete, jenže realita je často jiná. A v tomto případě je těžší. Navíc se zranila Míša Vondráčková, takže máme o hráčku do rotace míň. Je to však o nastavení mysli, je důležité regenerovat pokaždé, kdy je čas. Jsem ráda, že jsme to zorganizovaly tak, že se můžeme soustředit jen na EuroCup, protože jsme odsunuly nějaké zápasy v lize.

A co Vánoce? Může profesionální basketbalistka vůbec přes svátky odpočívat?

Třeba na tři dny můžeme od basketbalu úplně vypnout, nemyslet na něj, abychom pak měly chuť se vrátit s čistou hlavou. Užijeme si Vánoce s rodinou, nabereme síly, ale každý sportovec ví, že musí odpočívat aktivně, aby pak nepřišel znovu do procesu a ta únava nebyla dvakrát tak větší.