Až teprve obrat ve skóre, když začali prohrávat, vyburcoval ragbisty Vyškova k výkonu, jaký asi v derby s Dragonem Brno chtěli na domácím trávníku hrát od začátku. Ve 47. minutě šli Brňané do vedení 16:13 trestným kopem Viléma Zuzaníka, ale konečný stav zněl 37:24 pro domácí.

Ilustrační. | Foto: Lubomír Stehlík

„V přestávce to ode mě kluci schytali dost tvrdě, protože jsme v prvním poločase nehráli podle našich představ. Chybělo tam větší nasazení, řekl bych chtít toho soupeře za každou cenu urvat, vymýšleli jsme věci, které prostě na tréninku neděláme. Ocenit musím Jirku Pantůčka, protože on byl jedním z těch hráčů, kteří byli v poločase také velmi nespokojení a řekl si k tomu svoje. Na hřišti šel určitě příkladem a hlavně díky němu se to pak zlomilo,“ zdůraznil trenér Vyškovanů Pavel Pala.

Extraliga:

JIMI RC Vyškov – RC Dragon Brno 37:23

Poločas: 13:13. Pětky: 6:3. Body: Pantůček 15 (2xP, TK, KP), Laidorf 10 (2xP), M. Kovář 7, (P, KP), Prachař 5 (P) – Sedláček 10 (2xP), Zuzaník 8 (2xTK, KP), Jansen 5 (P). Rozhodčí: Tůma – Oczadlý, Doležil. ŽK: O. Kovář, ČK: 74. Kopřiva (oba Vy.). Diváků: 150.

Vyškov: Doležel, Jan Kovář, Jaroš, Monček, Novák, Soural, Petr Pořízek, Ondřej Kovář, Toman, Martin Kovář, Prachař, Schmied, Pantůček, Šenk, Pytela – Žižka, Magueda, Kopřiva, Wognitsch, Masilo, Fialka, Laidorf, Vőrőš. Trenér: Pavel Pala.

Dragon: Lelovský, Sedláček, Sedlák, Zelený, Opluštil, Duda, Jansen, Sklenský, Schütz, Žemlička, Pochlopeň, Izaaks, Holý, Čermák, Zuzaník – Selinger, Sedlář, Wronka, Hlaváč, Cornejo, Brandt, Vacek. Trenér: Nigel Griggs.

Další výsledky: Sparta Praha – Říčany 17:23, Tatra Smíchov – Praga Praha 26:22.

Tabulka:

1. Říčany 7 6 0 1 224:138 30

2. Smíchov 7 6 0 1 204:160 30

3. Praga 7 4 0 3 177:171 19

4. Vyškov 7 3 0 4 161:167 17

5. Sparta 7 2 0 5 156:171 15

6. Dragon 7 0 0 7 141:256 4

Příští kolo: Dragon – Sparta, sobota 27. 4. (15.00), stadion v Maloměřicích.

Až zhruba do padesáté minuty se utkání podobalo tomu prvnímu v Brně. Každý chvilku tahal pilku. Skóre otevřel ve čtvrté minutě proměněným trestným kopem právě Pantůček. Pak přitlačili Brňané, ale několik slibných útoků k bodům nedotáhli. Trest přišel ve 14. minutě, kdy po levé straně utekl Štěpán Prachař a položil pětku. Hosté kontrovali položením Milošem Sedláčkem. Pak jim pro změnu po druhé straně utekl Pantůček a vedení 13:5 mělo pro domácí být dostatečné k pohodovému dovedení utkání k úspěšnému konci.

Jenže Dragon není až tak slabý soupeř, jak napovídá jeho současné postavení v tabulce a potvrdil že dokáže být nepříjemný. Do přestávky stav srovnal a po ní šel do vedení.

„Do 55. minuty to bylo vyrovnané a skóre se přetahovalo z jedné strany na druhou. Potom Vyškov položil dvě pětky po sobě. Byli to naše individuální chyby, nesložení, to je celkově naše slabina. Mám pocit, že potom se mužstvo lehce, anebo spíš docela hodně zlomilo. Takže už bylo hodně těžké to nějak otáčet. Vyškov má velice kvalitní tým a dokáže výrazně využívat domácího prostředí. Navíc měl klasického rozdílového hráče Pantůčka,“ shrnul příčiny porážky Petr Giacintov, asistent hlavního kouče Dragonu Nigela Briggse.

K domácí zteči ovšem vedle Pantůčka rázně velel i kapitán mužstva Martin Kovář. V 51. minutě připravil pětku pro Jana Laidoffa a o pět minut později to vzal na sebe a sólem skoro z poloviny hřiště prorazil až pod háčko.

„Jo, to bylo fakt jako za mlada. Kdy jsem naposledy položil takovou pětku? To musí být strašně strašně dávno, určitě ještě před zraněním, takže asi před těmi osmi roky, když jsem ještě měl v pořádku nohu a mohl jsem běhat přes celé hřiště. Teď běžím třicet metrů a už musím hledat podporu, protože ta noha mě nějak vypíná. Prostě hraju s tím, že mám handicap, a vlastně teď jsem hlavně rád, že jsem ten náběh ve zdraví přežil,“ s úsměvem muž s páskou na rukávu popsal jeden ze klíčových okamžiků utkání.

Jeho pětku dvěma body »podepsal« Pantůček a od stavu 25:16, jak naznačil Giacintov, už měli domácí vývoj pod kontrolou. Pětka Rowana George Jansena a přesný kop Viléma Zuzaníka už rozjetý vyškovský stroj ani nepřibrzdily.

„Brno je velice těžký soupeř, takže to byl vyrovnaný zápas, ale my sami jsme je drželi ve hře. Dělali jsme strašné individuální chyby a nechali jsme je vždycky vyrovnat a padesáté minutě dokonce jít do vedení. V tom prvním poločase jsem si říkal, ježišmarjá nic nehrajeme. Vůbec jsme neměli míč a jenom jsme bránili, což je strašně fyzicky vyčerpávající. Nicméně pět bodů je doma, cíl je splněn a teď na ten výkon ze závěru utkání musíme navázat na Pragovce,“ dodal kapitán Vyškovanů.

Ti se po sedmém kole vrátili na semifinálovou pozici, na čtvrté místo. Dragon zůstává poslední a jeho šance na postup do play-off jsou už nyní víceméně jen dost nepravděpodobně teoretické. Dokonce se už teď rýsuje jeho souboj se suverénním lídrem I. ligy, posílenou a ambiciózní Slavií Praha.

„Víceméně se už teď opravdu můžeme připravovat na baráž. Slavia má velmi dobré mladé mužstvo, my proti tomu máme za sebou víc těžkých extraligových zápasům, takže pro nás by měly hovořit zkušenosti. Ale karty, ať už v baráži potkáme kohokoli, jsou pro oba soupeře rozdány stejně. Určitě se připravíme dobře a oni samozřejmě taky. Já si myslím a věřím tomu, že se v extralize udržíme,“ zdůraznil Giacintov.