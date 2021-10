Stačilo přitom málo a jeho kariéra mohla být spjata s konkurenčními Draky Brno. „Váže se k tomu taková veselá historka. Na konci osmdesátých let jsem měl odehrané dva roky softballu ve škole a chtěl jsem se posunout do nějakého baseballového klubu. Dostal jsem tehdy dvě čísla. Jedno bylo na Igora (Kratochvíla, prezident Draků – pozn. red.) z dnešních Draků. Druhé na Rudu Drnce (zakladatel baseballové Techniky – pozn. red.). Na první jsem se nedovolal, na druhé už ano. Ruda se mě tehdy jen zeptal, jestli mám rukavici a bylo to,“ vzpomíná s úsměvem bývalý hráč.

Dva roky nato už se probojoval do širšího kádru reprezentace. „Se spoluhráčem Pavlem Opatřilem jsme dostali pozvánku na Pražský baseballový týden do Nebušic. Po něm mě Jim Jones (tehdejší trenér reprezentace – pozn. red.) zařadil do širšího výběru. To mě obrovsky posunulo. Následovaly první výjezdy do Ameriky a soustředění,“ popisuje dnes jedenapadesátiletý Talda.

A dařilo se mu i na klubové úrovni. V první polovině devadesátých let se stal nedílnou součástí zlaté éry Techniky. Ta opanovala první baseballovou ligu v sezonách 1990 a 1991 a triumf následně zopakovala v letech 1993 a 1994, kdy už soutěž nesla jméno Česka baseballová extraliga. „Nejvíc se mi vryl do paměti titul z roku 1993, kdy jsme hráli finále proti celku Kovo Praha. Prohrávali jsme v poslední směně asi o sedm bodů, ale následně se nám na pálce podařilo zápas otočit a celou sérii vyhrát. To bylo neskutečné,“ září.

Jak vypadaly tehdejší oslavy titulu? „Každý, kdo něco podobného zažil, ví, jak se takový úspěch slaví. Nic výjimečného, zbouráte hospodu a jde se domů,“ směje se Talda.

Vrcholu s reprezentací dosáhl v roce 1996, kdy národní tým postoupil do elitní skupiny evropského šampionátu. „Na postup jsme tehdy čekali několik let. Dvakrát nám scházel malý krůček, když jsme padli až ve finále. Posun do skupiny A českému baseballu obrovsky prospěl,“ má jasno jeden ze strůjců tehdejšího úspěchu.

Letos se tým z roku 1996 sešel při příležitosti 25. výročí na Pražském baseballovém týdnu, kde odehrál zápas proti kombinované sestavě reprezentantů do 18 a 23 let. „S kluky jsme si znovu společně zahráli a zavzpomínali, byla to skvělá akce,“ pochvaluje si ikona českého baseballu.

Kariéru sice dlouholetá opora Techniky ukončila v roce 2003, na hřiště se ale stále vrací. „Hrajeme s kluky regionální soutěž, abychom si udělali žízeň. Jezdíme taky na mistrovství Evropy pro kategorii čtyřicet plus. To je výborný turnaj, na kterém se potkáváme s kluky z bývalého národního týmu. Je to asi pět zápasů za víkend, které mají pořád náboj,“ těší Taldu.

Kromě toho si vyzkoušel i trénování mládeže. „Před rokem a půl jsem vedl jednu z kategorií, bohužel to v současné chvíli nedokážu skloubit s prací. Trénování mě ale strašně chytlo a do budoucna s ním počítám,“ odtajňuje.

A pravidelně sleduje taky výkony A týmu Techniky. „Když jsme letos byli na mistrovství České republiky veteránů v Praze, kluci zrovna hráli důležitý zápas nadstavby proti Kotlářce, tak jsme je jeli podpořit. To byl pěkný moment. Po postupu jsem jim koupil bečku,“ culí se.

A co bývalý kapitán vzkazuje současným hráčům prvního týmu? „To je jednoznačné, ať vyhrají titul,“ dodává s úsměvem.