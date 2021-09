Medaile v cíli rozdávali olympionici Lucie Šafářová, Adéla Hanzlíčková, Šárka Kašpárková, Jakub Tomeček nebo čerstvý vítěz z her v Tokiu v brokové střelbě Jiří Lipták.

Je to už tradice, která oslavuje vznik Mezinárodního olympijského výboru. V 81 městech České republiky si jej lidé připomínají T-Mobile Olympijským během. Jeho další ročník se uskutečnil ve středu také v Brně, letos startoval v blízkosti sportovního areálu Komec.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.