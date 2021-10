Mezi mladými talenty se objevil také patnáctiletý Filip Čupka, který přijel do Brna s maminkou vlakem z Ostravy. Věnuje se vzduchové pušce a malorážce, teď poprvé střílel z brokovnice. A šlo mu to. „Moc si vážím, že jsem dostal tuto možnost,“ děkoval na webu olympijskytym.cz. Domů si odvezl podepsaný terč a knihu Tokio 2020 s věnováním od dvojnásobného olympijského medailisty Kosteleckého.

Jak potěšit sociálně znevýhodněné děti, které baví sportovní střelba? Ideálně tréninkem s olympijským vítězem. Takovou možnost dostali mladí sportovci, kterých se na brněnské střelnici ujal olympijský vítěz z Pekingu 2008 v brokové disciplíně trap David Kostelecký. Brněnský rodák letos v Tokiu získal do své sbírky ještě stříbrnou medaili.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.