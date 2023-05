Tři výhry a jedno druhé místo získali David a Adam Bečvářovi v závodech Histo Cupu v Brně. Otec David s Fordem Sierrou RS Cosworth zvítězil v sobotu i v neděli, syn Adam byl první den stříbrný a ve druhém zvítězil.

Adam a David Bečvářové zářili při Histo Cupu v Brně. | Foto: Martin Straka/Eliška Straková

Byl to jeho první závodnický víkend a k tomu řídil velký, silný automobil Jaguar XJS, se kterým do loňského roku jezdil otec. „Adamovi jsem věřil, ale to, co v Brně předvedl, bylo nad všechna očekávání. Auto řídil poprvé při pátečním testu a bylo zřejmé i na místě, že se na trati hledal. No a pak jel fantasticky,“ říká dvaapadesátiletý David.

A pětadvacetiletý Adam Bečvář k tomu dodává: „Asi se tomu říká víkend snů, že? Něco takového jsem nečekal. Děkuju tátovi za tuhle příležitost.“

Histo Cup pokračuje o posledním květnovém víkendu na rakouském Red Bull Ringu.

MARTIN STRAKA