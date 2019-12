Do finále je ze semifinálové šestky, kterou vybrala porota, poslali diváci prostřednictvím SMS hlasování. „Cítili jsme, že je ve hře šance na postup, protože jsme měli obrovskou podporu na sociálních sítích. Lidé nás sdíleli a psali, že pro nás hlasují. Strašně moc si podpory od fanoušků a známých vážíme,“ říká rodák z Černé Hory.

Přípravy na show trvaly v Bratislavě tři dny. „Bylo to extrémně náročné, protože jsme na místě teprve dolaďovali konečnou podobu choreografie. Většina vystupujících jen nachystala scénu a zkoušela detaily, my jsme teprve nacvičovali průjezdy. Byly to trošku nervy. Fyzicky i psychicky náročné. Večer jsme přišli na hotel, padli únavou a druhý den se jelo nanovo,“ popisuje Siriški, který je absolvent doktorského studijního programu Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Finálová devítka

- Přímý postup do finále díky zlatému bzučáku od poroty a moderátorů: zpěvačka Margaréta Ondrejková, dětští akrobati Katya a Nikita*, zpěvák Daniel Zappi, taneční skupina Fricska Dance, muzikant Samuel Rychtár

- Divoká karta od poroty zajišťující postup do finále: stepaři Tobiáš Kočir a Sára Titzová, umělkyně Volha Safronova, která maluje do písku

- Postup přes SMS hlasování: bikeři Bike O’Clock a taneční skupina Citadela Mefisto

* dětští akrobati Katya a Nikita se nakonec finále nezúčastnili kvůli zranění

Vystoupení bikerské trojice mělo tentokrát humornou zápletku. Siriški se Šenkem coby policisté honili na kolech zloděje Koláře. „Finálové vystoupení musí v divácích vyvolat emoce. Proto jsme pracovali s příběhem. Vsadili jsme na humor, protože máme všichni rádi legrácky. Ten jsme nakonec dotáhli až do podoby grotesky, kdy zloději upadlo přední kolo, kterým trefil policistu a ujížděl dál jen po zadním,“ culí se Siriški.

Soutěž nakonec opanovala šestnáctiletá zpěvačka Margaréta Ondrejková. „Vystoupení ostatních jsme sledovali ze zákulisí, všichni byli fantastičtí. Finálová sestava byla strašně silná,“ říká Siriški na adresu dalších osmi finalistů.

Potlesk ve stoje od diváků i poroty si talentovaní bikeři v závěru vystoupení náležitě vychutnali. „Bylo to fantastické, naprosto nepopsatelné. Porota nás chválila už při zkoušení a stejně tak po finálovém večeru. Bylo vidět, že se jim naše show líbila, to nás obrovsky potěšilo,“ dodává s úsměvem Siriški.